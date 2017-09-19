Haşdi Şabi'den Kerkük'e Askeri Sevkiyat

İran destekli ve mezhepçi yaklaşımıyla bilinen Haşdi Şabi milislerinin ağır silahlarla, 25 Eylül'de referandumun yapılacağı Kerkük vilayetinin güneyine konuşlandığı belirtildi.

70 ARAÇLIK KONVOY GELDİ

Kerkük İl Meclisi Güvenlik Komisyonu Üyesi Ali Mehdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağdat'tan gelen yaklaşık 70 araçlık Haşdi Şabi milisleri, Kerkük'ün güneyindeki Dakuk ilçesiyle Tazehurmatu kasabasına yerleştiğini ifade etti.

Mehdi, Haşdi Şabi'nin IŞİD’in elinde tuttuğu Havice operasyonu için ağır silahlarla sevkiyat yaptığını kaydetti.

EBU MEHDİ DE TÜRKMEN KÖYÜ'NDE TOPLANTI YAPTI

Kerkük'e yapılan askeri sevkiyattan sonra Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Mehdi Mühendis'in de kente gelerek buradaki komutanlarla Türkmen Beşir köyünde toplantı yaptığı aktarıldı.

"HAŞDİ ŞABİ LAĞVEDİLMEYECEK"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Irak Başbakanı Haydar el-İbadi Şii milis güç Haşdi Şabi'ye ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. İbadi, başkent Bağdat'ta düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Devlet ve Şii mercinin kontrolünde olan Haşdi Şabi, Irak için var ve lağvedilmeyecek." demişti.