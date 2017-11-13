'Haşdi Şabi, Sünni Göçzedelerin Dönmesine Engel'

Halen kamplarda yaşamanı sürdüren göçzdeler, 'Haşdi Şab'nin 4 yılldır IŞİD'den kurtarılan bölgelerine dönmesinin önünde engel olduğunu ifade ediyor.

Bu konuda yetkililerden yardım bekleyen göçzedeler, seçimlerden önce bu işin çözülmesini talep ediyor.

Rûdaw'a konuşan Hasan Şam Kampı'nda ikamet eden Abdulkerim Mahmud adlı göçzede, “'Haşdi Şabi, 4 yıl önce kurtarılan bölgemize geri dönmemize izin vermiyor” dedi.

Irak Bakanları Kurulu, genel seçimlerin yapılacağı tarihi 15 Nisan 2018 olarak belirlemişti. Ancak siyasi partilerin büyük bir bölümü seçimlerin ertelenmesini talep ediyor. Seçimlerin kamplarda kalanların tamamının evine geri döndükten sonra yapılmasını isteniyor.

Kaynak: Rudaw