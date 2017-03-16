Haşdi Şa’bi Rüşvet Vererek Kakai Kürtleri Yanına Çekiyor
Rûdaw’ın edindiği bilgiye göre, Dakuk ilçesinde Haşdi Şa’bi Kakayi Kürtlerinden oluşan yeni bir birlik kurmaya hazırlanıyor ve şu ana kadar söz konusu birliğe katılmak için 600 kişi başvuruda bulundu.
Dakuk Asayiş Müdürü Pola Ahmed, “Haşdi Şa’bi’ye katılımlar var ancak bu katılımlar sadece maaştan dolayı yapılıyor” dedi.
Pola Ahmed, “Şu ana kadar söz konusu birlik oluşturulmadı. Fakat Tazehurmatu’da Haşdi Şa’bi’nin Sünnilerden oluşturduğu bir birlik mevcut. Arap, Kürt ve Türkmenlerden oluşan birliğe ait 200 kişi bölgeye yerleştirilmiş” diye konuştu.
Dakuk Asayiş Müdürü ayrıca Haşdi Şa’bi’nin Kerkük’te bin kişilik bir birlik oluşturduğunu ve içerisinde Arap, Türkmen ve Kürtlerin de bulunduğunu, maaş ve askeri rütbelerden dolayı diğer bölgelerde yaşayan Kürtlerin de bu birliğe katıldığını söyledi.
Rûdaw’a konuşan Kürdistan Bölgesi Peşmerge Güçleri Kerkük Batı Cephesi Sorumlusu Kemal Kerkuki, Kürdistan topraklarında Haşdi Şa’bi’nin bulunmasını istemediklerini ve bu topraklarda onlara ihtiyaç olmadığını yenileyerek, “Onların kendi görevleri vardır gitsinler görevlerini yapsınlar, burada Peşmerge Güçleri’nden başka hiçbir gücün yeri yoktur” şeklinde konuştu.
Haşdi Şa’bi’ye Kürt gençlerinin katılımını doğrulayan Kemal Kerkuki, “Haşdi Şa’bi’nin bu topraklarda bulunmasına karşı susmak suçtur. Kürt gençlerinin ilerde Kürdistan Bölgesi’nin bağımsızlığı önünde tehdit oluşturacak bu güce katılması engellenmelidir” uyarısında bulundu.
Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesud Barzani, 24 Şubat 2015’te Peşmerge Bakanı’na bir mektup yazarak, Kürt illerinde Haşdi Şa’bi güçlerinin oluşmasına izin verilmemesini ve Kürt gençlerinin bu güçlere katılmasını engellemelerini iletmişti.
Kaynak: Rudaw
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