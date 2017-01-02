Haşdi Şabi Katil Sürüsü Suriye'ye Gidebilir

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Maliki, Irak’ta birçok vahşete imza atan Şii Haşdi Şabi milis gücünün Suriye'ye gidebileceğini söyledi.

Başkent Tahran'daki Azadi Oteli konferans salonundaki basın toplantısında konuşan el-Maliki, "Musul'un IŞİD'den temizlenmesinin ardından Şii milis güçlerinin Suriye'ye gideceği söyleniyor. Ne dersiniz?" sorusuna, "Biz IŞİD'e karşı başarılı olur ve topraklarımızı kurtarırsak, Suriye'deki kardeşlerimizin IŞİD konusunda yardıma ihtiyaçları olması durumunda Suriye'ye gideriz." şeklinde cevap verdi.

Şii Haşdi Şabi milis gücünü kendisinin kurmasıyla övünen Maliki, başbakanlığı dönemindeki mezhepçi politikalarıyla IŞİD'in ülkenin üçte birini ele geçirmesine yol açmasıyla eleştiriliyor.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Haşdi Şabi'ye bağlı bazı grupların Suriye'de bulunmasına ilişkin soru üzerine, bu milislerin kendilerini temsil etmediğini belirterek, şunları kaydetmişti:

"Haşdi Şabi çatısı altında bulunan tüm silahlı gruplara hükümetin 'diğer ülkelerin iç işlerine karışmama' politikasına uyması çağrısı yapıyorum. Bu yapının dışındakiler bizi temsil etmiyor. Haşdi Şabi içindekiler komşu ülkelere saygı göstermeli. Irak'ın dışında savaşmak bizim yükümüzü hafifletmez. Bölgesel çatışmalarda yer almak istemiyoruz."