Haşdi Şabi Çetesinin Kerkük’ü Ele Geçirmesine mi Seviniyorsunuz?

Barzani Kaybetti de Sen Ne Kazandın?

Akif Beki / Karar

Manşetler zafer sarhoşu, bir coşku ki sorma...

Sanırsın askerimiz İdlib’e gözlemci diye değil de Kerkük’ü fethe gitti.

Sanırsın Kerkük’ü Ayetullah’ın Haşdi Şabi milisleri değil de Başbuğ’un ülkücü timleri aldı.

Sanırsın Kerkük’e giren fatih, bizim fatih.

Sanırsın o muzaffer komutan, İran’ın özel harp lordu Kasım Süleymani değil de bizim Özel Kuvvetler Komutanı.

Bir sevinç, bir sevinç...

Kerkük düştü diye zil takıp oynayan kardeşim!.. Düştüyse İran’ın eline düştü, senin payına ne düştü ki çığlık çığlığasın böyle?

Ya sen, kahramanlık destanları döşenen birader!... Bir gece ansızın baskına gidenler bizim Perinçek ulusalcıları değil, Şii yayılmacılarıydı. Senin göğsün niye kabardı ki?

‘Kerkük Türk yurdudur, Türk yurdu kalacak’ diye sevinçle dolan muhterem, sana ne oluyor peki!... Türkmeneli İran ili oluyor, sevinecek ne var bunda? Dikkat et de, çekilen algı operasyonlarını bunlar bozuyor diye okuyup inandığın manşetlerin oyununa gelmeyesin?

Sitesinde başlık diye nara atan, “Bağdat’tan Barzani’yi çıldırtan hamle, Erbil deliye döndü, bağımsızlığa giderken elindekinden de oldu, lafımızı dinlemeyenin sonu işte budur” diye kasıla kasıla esip savuran artist editör, bu sözüm de sana!... Barzani Kerkük’ü kaybetti de sen ne kazandın? Geçtiyse İran kuklası Bağdat’ın eline geçti petrol kuyuları, senin eline ne geçti ki fırsatı ganimet bildin?

İRAN’A KAZANDIRMAK MIYDI İSTEDİĞİN?

‘Barzani kaybetsin de kim kazanırsa kazansın’ diyorsan başka.

Tahran hesabına çalıştığından değilse, oyun kuruculukta bir üst lig seninki. İran Kerkük’e kondu ama biz de sıkı oyun kurduk manasına geliyor.

Gerçi...

Bağımsızlık referandumu için de Siyonist projesi, burnumuzun dibinde ikinci bir İsrail kuruluyor, Barzani ‘büyük İsrail’ hayalinin uşağı, alet oluyor demiştin...

Yalandan karşı çıkıyormuş gibi yaptıklarına bakma, taktik icabı gizliyorlar, arkasında ABD ile Almanya da var, Haçlı ittifakı bizi çaktırmadan kuşatıyor da demiştin...

Fakat ne İsrail kurtarmaya geldi peşmergeyi, ne ABD ile Almanya. Kerkük’ü göz göre göre İran’a kaptırdılar.

Hatta Almanya, peşmergeye verdiği askeri eğitimi kesti. Trump, tarafsızlık açıklamasıyla kenara çekildi. ‘Bize ne, karışmayız, Barzani’nin peşmergeleriyle Haşdi Şabi çeteleri arasında taraf tutmayız’ dedi.

Hani sen Barzani için İsrail’e çalışıyor, Almanların piyonudur, Amerika’nın ajanıdır diyordun ya, hiçbiri sahip çıkmadı.

Adamlarını ortada bırakıp İran’ın Bağdat’taki maşalarına sattıklarına göre... Bahsettiğin o Türkiye’yi kuşatma operasyonunun çöktüğünü, Haçlı ittifakının bu işten vazgeçtiğini, ikinci İsrail’in de artık kurulamayacağını, Siyonist projenin çöpe gittiğini, sinsi tehlikenin tamamen geçtiğini, kuşatmanın yarıldığını söyleyebilir miyiz yani?

EMNİYETTE MİYİZ ŞİMDİ?

Barzani’yi biz boğdurttuk, senin şu ‘Siyonist Haçlı ittifakı’ da seyretti... Oh olsun diyor, iç rahatlatıyorsun da... Kerkük’ü Barzani yerine İran kontrol edince, Türkmen kardeşlerimiz artık emin ellerde diyebilir miyiz?

Kerkük’ü de Irak’la ortak sınırımızı da... Düne kadar Musul’a bırak sokmayı yaklaştırmamak için kıyameti kopardığımız, ‘vahşi bir cinayet şebekesidir, katil sürüsüdür’ dediğimiz, IŞİD’le savaşın dışında tutulmuyor diye olay çıkardığımız Haşdi Şabi milisleri bekleyecek. Milli güvenlik anlayışın bu mu senin?

Sözümüzden çıktığı için Barzani belasını buldu da, bizim gözümüz aydın mı, amacımıza ulaştık mı velhasıl?