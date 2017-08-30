Haşdi Şabi Çetesi Tel Afer'i Yağmalıyor

İki yıl öncesine kadar 450 bin sivilin yaşadığı Tel Afer’i 2014 yılından buyana elinde tutan IŞİD, göstermelik çatışmaların ardından Tel Afer’i Haşdi Şabi, Irak ordusu ve ABD ittifakına bırakarak çekildi. IŞİD’in çekilmesiyle birlikte Haşdi Şabi milisleri 70’ten fazla sivili öldürerek kenti büyük oranda yağmaladı. Sokak ortasında birçok sivili acımasızca infaz eden Şii militanlar, aynı zamanda hastaneler, ekmek fırınları, elektrik santralleri ve kamu binalarıyla bombardıman sonrası boşaltılan evleri yağmaladı. Kent genelinde devam eden yağma faaliyetleri Haşdi Şabi bileşeni Fırkat’ül Abbas Tugayı Komutanı Muhammed Nasır ve Liva el Hüseyin grubu lideri Seyid el-Musavi tarafından bilfiil yönetiliyor.

20 BİN Şİİ YAĞMALIYOR

Tel Afer’e yönelik 4 gün önce başlayan operasyona 20 binden fazla Haşdi Şabi militanı katıldı. Şehir genelindeki 28 mahallenin tamamına yakını Haşdi Şabi, Irak ordusu ve ABD itifakının kontrolüne geçti. Kırsalda ise 49 köyden 40’ı IŞİD tarafından boşaltıldı. Ciddi çatışma olmaksızın terk edilen Tel Afer’de yağma faaliyetlerine Irak ordusunun katılmadığı, yağmaları çoğunlukla Haşdi Şabi milislerinin yaptığı belirtiliyor. Yeni Şafak’a bölgeden bilgi veren kaynaklar, Haşdi Şabi güçlerinin 500 aileyi rehin tuttuğunu, 70’den fazla sivili de ‘IŞİD’le işbirliği yaptığı gerekçesiyle’ infaz ettiğini bildirdi. Tel Afer’i yağmalayan Haşdi Şabi milisleri arasında Ezidiler de bulunuyor. Yağmalanan kente ABD uçakları da bomba yağdırıyor. El Ayyadiye mahallesini bombalayan ABD uçakları, dün 17 sivilin ölümüne yol açtı. (Yeni Şafak)