Haşdi Şaabi'nin Kerkük 'Pazarlığı' Devam Ediyor

İran destekli Haşdi Şaabi çatı örgütünün üst düzey yöneticilerinde Ebu Mehdi El Mühendis kısa bir süre içinde bölgeye ikinci ziyaretini gerçekleştirdi.

İzlediği mezhepçi yaklaşım ile bilinen ve İran tarafından desteklenen Haşdi Şaabi çatı örgütünün üst düzey yöneticilerinden Ebu Mehdi El Mühendis kısa bir süre içinde Kerkük'e ikinci ziyaretini gerçekleştirdi.

Mühendis geçtiğimiz hafta Kerkük'e düzenlediği ziyarette, bölgedeki yerel liderler ve kanaat önderleriyle bir görüşme gerçekleştirmişti. Mühendis'in geçtiğimiz gün tekrarladığı ziyarette ise bölgede bulunan Haşdi Şaabi güçleri yöneticisi ile bir görüşme gerçekleştirdiği ifade ediliyor.

Kerkük'e yoğun askeri sevkiyat

İran destekli Haşdi Şaabi çatı örgütünün Kerkük'ün batısında IŞİD kontrolünde bulunan Havice ilçersine yönelik düzenlenecek operasyon sebebiyle bölgeye yoğun bir askeri sevkiyat yaptığını aktaran yerel kaynaklar, Haşdi Şaabi'nin bölgeye daha önce yapmadığı kadar bir güç sevkiyatı gerçekleştirmekte olduğunu ifade ediyor.

Ebu Mehdi El Mühendis Kerkük'teki Haşdi Şaabi yöneticisiyle bir arada

Kerkük için 'pazarlık' sürüyor

Son iki haftada iki kez Kerkük'ü ziyaret eden, bölgedeki kanaat önderleri ve aşiretlerle görüşmeler gerçekleştiren Haşdi Şaabi'nin üst düzey yöneticisi Ebu Mehdi El Mühendis'in 25 Eylül'de yapılması planlanan referandum öncesi bölgeye düzenlediği bu ziyaretler ve yaptığı görüşmeler akıllara farklı pazarlık konularının da ele alındığını getirdi.

İran destekli Haşdi Şaabi çatı örgütü yöneticisi Mühdendis, geçtiğimiz hafta Kerkük'te kanat öncerleri ve aşiret büyükleri ile yaptığı görüşme sonrasında Bağdat hükümetine bağlı askeri yetkililer ile bir görüşme gerçekleştirmiş, Irak'ta düzenlenecek diğer operasyonlar ile ilgili bilgi alışverişinde bulunmuştu.

Kaynak: Mepa News