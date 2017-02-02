Haşdi Şaabi Irak’ın Sünni Şehirlerine Yerleşiyor!

İran’ı Irak’taki uzantısı konumundaki Haşdi Şaabi adlı mezhepçi milis teşkilatının Sünni bölgelerde birbiri ardına açtığı bürolar IŞİD’ten temizlenen bölgelerde çok daha kalıcı bir işgalin sinyallerini veriyor!

HAKSÖZ-HABER

İran kontrolündeki Irak hükümetine bağlı ordu ve milis güçlerinin ABD desteğiyle IŞİD’e karşı sürdürdükleri savaş Musul kapılarında duraklamışken, sözde kurtarıldığı söylenen Sünni şehirler giderek daha sinsi bir işgale uğramakta. Bir süre önce tüm itirazlara ve yoğun tartışmalara rağmen Irak parlamentosunun legal statü tanıdığı Haşdi Şaabi adlı mezhepçi, işbirlikçi yapılanma Felluce, Ramadi gibi şehirlerde açtığı bürolarla Irak’ın tamamını Şiileştirme projesinde vites yükseltmiş görünüyor. Şimdiden bu bölgelerde açılan büroların sayısı 10’u buldu ve yenileri de sırada!

Bu kirli faaliyet güvenlik gerekçesiyle izah edilmeye çalışıyor oysa bu bölgelerde yaşayan halk bizatihi Şii milislerin varlığını bir güvensizlik unsuru olarak algılamaktalar. Hizbullah, Bedr, Ali Ekber Tugayları gibi farklı isimlerde örgütlenen ve Haşdi Şaabi’yi oluşturan bu yapıların faaliyetleri Sünni halk tarafından korkuyla izlenmekte.

İtirazlara karşın söz konusu yapın savunucuları Haşdi Şaabi’nin sadece Şiilerin değil, tüm Irak halkının temsil ettiğini, Sünnilerden de çok sayıda katılımın olduğunu iddia etmekteler. Ne var ki, bu tarz savunuların Felluce’nin ortasında açılmış bir büronun duvarında bir Şii mollanın resminin asılı olmasının yöre halkı arasında meydana getirdiği tepkiyi gidermesi mümkün değil!