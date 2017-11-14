Hariri: "İki Gün İçinde Lübnan'a Döneceğim"

İstifa eden Lübnan Başbakanı Saad Hariri, iki gün içinde ülkesine döneceğini duyurdu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Hariri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ben çok iyiyim, iki gün içinde döneceğim inşallah, biraz sakin olalım. Ailem, Suudi Arabistan'da kalacak." ifadelerini kullandı.

Hariri, sahibi olduğu Müstakbel kanalına, 12 Kasım'da Riyad'dan verdiği özel röportajda, "Lübnan'ın çıkarları için istifa ettim. Kısa süre sonra Lübnan'a döneceğim ve istifamla ilgili anayasal gereklilikleri yerine getireceğim." diye konuşmuştu.

HARİRİ'NİN İSTİFASI

Saad Hariri, 4 Kasım'da Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı. İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" belirten Hariri, "kendisine suikast düzenlenebileceği endişesi taşıdığını" kaydetmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Hariri'nin istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hariri'nin şu an bulunduğu şartlardan dolayı endişeliyiz. Kendisi Lübnan'a dönmeli ve istifa gerekçelerini açıklamalıdır. Bunu yapmadığı sürece istifası geçerli değildir." ifadelerini kullanmıştı.

Lübnan'da bazı siyasetçiler ve basın kuruluşları, Hariri'nin zorla istifa ettirildiğini ve Riyad'da ev hapsinde tutulduğunu iddia ediyor.