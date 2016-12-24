Harim’de Kar Yağışı Nedeniyle Çadırlar Çöktü

»Ana Sayfa»Suriye
24.12.2016 02:02
Harim’de Kar Yağışı Nedeniyle Çadırlar Çöktü
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'in Harim bölgesinde kurulan çadırlardan 70'i yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Olayda 2 çocuk hayatını kaybetti.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'in Harim bölgesinde kurulan çadırlardan 70'i yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Olayda 2 çocuk hayatını kaybetti.

Türkiye sınırındaki İdlib ilinin kuzeyindeki Harim bölgesinde rastgele kurulan yaklaşık 200 çadırdan oluşan çadır kent, kar yağışından olumsuz etkilendi. Çadır kentte bulunan 70 çadır, çatılarında biriken karların oluşturduğu ağırlık sonucu yıkıldı, olayda 2 çocuk yaşamını yitirdi.

Çadırların arası kar yağışı sonucu çamurla dolarken, bazı aileler çökmemesi için çadırların üzerindeki karı temizlemeye çabaladı. Bazı çocukların kar yağışı altında yazlık kıyafetlerle gezdiği gözlendi.

Hama ilinin kuzeyinden ve Halep'ten gelen Suriyelilerin yaşamını sürdürmeye çalıştığı çadır kent sakinlerinden Kadir Derviş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının 3 gün yoğun bir şekilde sürdüğünü, çok sayıda çadırın yıkıldığını söyledi.

Derviş, "Kar nedeniyle yollar kapandı, su ve ekmek sıkıntısı başladı çadır kentte. Buradaki çadırlar derme çatmadır. Bize çadır lazım. Bölgeye su getirecek bir traktörün gelmesi lazım. Yolların çamurlu olması nedeniyle çadır kentte ekmek taşıyan araçlar gelmedi. Yolların kapalı olması nedeniyle hasta olan çocuklarımızı doktora götüremedik. Su olmadığı için karı eriterek su ihtiyacımızı gideriyoruz. İHH ve diğer yardım kuruluşlarından çadır istiyoruz. Bu çadır kentin sakinlerinin yarısı Haleplidir. Bize acil çadır lazım." diye konuştu.

AA

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İdlib’de Kar Yağışı Nedeniyle Çadırlar Çöktü!24 Aralık 2016 Cumartesi 11:19
  • Harim’de Kar Yağışı Nedeniyle Çadırlar Çöktü24 Aralık 2016 Cumartesi 02:02
  • Halep'ten Getirilen Yaralı Sayısı 200'ü Aştı23 Aralık 2016 Cuma 18:10
  • Kuşatma Altındaki Doğu Guta Halkından Muhaliflere "Birleşin" Çağrısı23 Aralık 2016 Cuma 17:47
  • “Şiiler Hizbullah’ın Suriye’deki Varlığını Sorgulamaya Başladı”23 Aralık 2016 Cuma 12:58
  • Halep’ten Hatay’a Getirilen Yaralı Sayısı 199’a Ulaştı23 Aralık 2016 Cuma 12:38
  • ABD’nin İran’la Anlaşıp Haşdi Şabi'yi Suriye'ye Göndereceği İddia Edildi23 Aralık 2016 Cuma 10:51
  • Doğu Halep'ten Tahliyeler Tamamlandı23 Aralık 2016 Cuma 01:43
  • İdlib’e Ulaşan Haleplilerin Yaşam Mücadelesi!22 Aralık 2016 Perşembe 18:57
  • Suriye'de Mobil Okullar22 Aralık 2016 Perşembe 14:35
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Seyfettin ve Esra Kardeş Çiftinin Bebekleri Oldu
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Halep: Kuşatma ve Katliam
    Halep: Kuşatma ve Katliam
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim