Harem'den Halep'e 100 Tır Yola Çıktı
Suriye’nin Halep kentinin Esad güçlerinin eline geçmesi sonrasında buradan başlayan göç sonucunda zor durumda kalan Halepli mültecilere yardım için kolları sıvayan Üsküdar Belediyesi ve Türk Kızılayı öncülüğünde 300’e yakın sivil toplum kuruluşunun ve hayırseverlerin desteğiyle 100 TIR’lık yardım konvoyu oluşturuldu. Tamamı Üsküdar’dan oluşturulan 100 TIR’lık yardım konvoyu Harem’de düzenlenen törenle yola çıktı. Törene AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Hurşit Yıldırım, Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Rize Kalkandere Belediye Başkanı Kenan Yıldırım, Üsküdar İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Halit Hızır, TOGEM Genel Başkanı Saadet Gülbaran, STK başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kuran tilavetiyle başlayan programda konuşan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, “Bugün bu toprakları bize vatan kılan dedelerimizin torunlarına düştükleri yerden ayağa kalkmaları için, yaralarını sarmak için Üsküdar’dan bir el uzatıyoruz. Siz kıymetli yardımseverlerin, Üsküdarlıların, belediye başkanımızın, vekillerimizin, Kızılay’ımızın destekleri ile bu 100 tır insanı yardım en kısa zamanda Halep’teki kardeşlerimizin yaralarını saracak.” dedi.
100 TIR’lık yardım konvoyunun hazırlanmasına öncülük eden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bugün Harem’den, Halep’e 100 TIR adıyla çıktığımız yardım kampanyasının finalindeyiz. Üsküdar’daki bütün sivil toplum kuruluşlarımızla, hayırsever iş adamlarımızla, okullarımızla bütün Üsküdar âdeta seferber olarak hazırlamış olduğumuz toplam 100 TIR. İçerisinde yok yok, her şey var. Kışlık giyeceğine, yiyeceğine, battaniyesine, çadırına, çocuk mamasına, temizlik malzemelerine kadar her şey var. Ama bunlardan daha önemlisi bugün bu TIR’larda Üsküdarlıların, İstanbulluların, bu aziz milletimizin yüreklerinden süzülen duaları var. Zalimin zulmüne karşı yüreklerinden çektikleri ah’lar var. Şefkat elleri var, merhametleri var, paylaşma duygusu var. Dolayısıyla bizim için en önemlisi bugün buradan Suriye’ye, Halep’e gönderdiğimiz TIR’larımızla birlikte yardımlaşma, kardeşlik duygularımız var. Ve İnşallah bu TIR’larımız iki gün içerisinde o kardeşlerimizle buluşacak.” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından dua edildi. Duanın ardından ise Suriye’deki savaşın son bulması için barış güvercinleri uçuruldu.
Yardım TIR’ının şoför mahalline oturan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ilk TIR’ı kendisi sürdü.
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