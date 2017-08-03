“Harem-i Şerif’e Yönelik 140 İhlal Gerçekleştirildi”

Filistin Vakıflar Bakanı Yusuf İdis, yaptığı yazılı açıklamada, “İsrail makamları ile fanatik Yahudiler, çoğu 14-27 Temmuz tarihlerinde olmak üzere geçen ay Harem-i Şerif’e yönelik 140 ihlal gerçekleştirdi.” ifadesini kullandı.

“Terörün Her Türlüsü Uygulandı”

AA’da yer alan habere göre, işgalci İsrail’in 14 Temmuz’da Mescid-i Aksa’yı tamamen kapatarak, Harem-i Şerif’i binlerce asker ve polisle abluka altına aldığını hatırlatan İdis, bu saldırıların kutsal mabedin iç kısmında zarara yol açtığını aktardı.

İdis, bu süreçte Filistin ve Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin’in gözaltına alındığına, Aksa’da namaz kılınması ve ezan okunmasına engel olunduğuna dikkat çekerek, işgalci güçlerin “terörün her tür türlüsünü” uyguladığını belirtti.

“Kudüs Halkı İşgalcilerin Planlarını Boşa Çıkardı”

İşgalci İsrail’in Harem-i Şerif’te egemenlik kurmaya ve bu şekilde kutsal mabedi bölmeye çalıştığını vurgulayan Filistinli Bakan, açıklamasında şunları kaydetti:

“İsrail makamları gerçekleştirdikleri uygulamalar ile Filistin toplumunda infiale yol açtı. Ancak Kudüs halkı büyük bir direniş ve azimle işgal gücüne karşı koyarak planlarını boşa çıkardı.”