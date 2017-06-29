Hani Gazze’ye Ambargo Kalkacaktı?

İktidar Siyonist çeteyle anlaşmayı kamuoyu nezdinde savunurken, İsrail’in özür, tazminat ve ambargonun kaldırılması taleplerini kabul ettiğini, Gazze’nin artık rahat nefes alabileceğini söylüyordu. Oysa abluka altındaki Gazze’de sadece 2 gün içinde ilaç yokluğundan ötürü 7 hasta can verdi.

Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu Riş, Gazze’de ilaç stokunun tükendiğini açıkladı. Bölgede devam eden İsrail ablukası sebebiyle sağlık alanındaki sorunların büyüdüğüne dikkat çeken Yusuf Ebu Riş, düzenlediği basın toplantısında, “Tedavi için Gazze dışına çıkması engellenen hastalardan hayatını kaybedenlerin sayısı artabilir. Bakanlığın stoklarındaki ilaçlar tükendi” dedi. Gazze dışında tedavinin engellenmesi nedeniyle son aylarda 3’ü çocuk 11 hastanın yaşamını yitirdiğini aktaran Ebu Riş, Gazze’deki sağlık durumunun “çok tehlikeli” bir dönemden geçtiğini ifade etti.