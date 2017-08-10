Hani Altınsu’da Darp ve İşkence Yoktu

Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu Köyü’nde yaşanan işkence ve kötü muamele olayıyla ilgili gerçeği örtbas etmeye yönelik yapılan resmi açıklamaların aksine olaya adı karışan kişilerden hesap sormaya dönük gelişmeler de yaşanıyor. Konuyla ilgili Valilik ve Emniyet’in ilk açıklamalarındaki çelişkiler halen mevcudiyetini korumakla birlikte bugün bir polisin daha görevden alınması olayın gerçekliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Daha önce bölgede darp edilen insanlara rapor vermek yerine kendilerine hakaret eden bir doktora da soruşturma açılmıştı.

Haksöz-Haber’in gündemleştirdiği olayla ilgili az önce bir haber geçen Anadolu Ajansı, savcılığa müracaat eden vatandaşların teşhisi üzerine bir polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını kaydetti.