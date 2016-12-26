Hangi Aptal Sisi'ye İnanır?
Yazısında "Arap ülkeleri İsrail'le gizli veya aşikâr diplomatik ilişkilerine rağmen bu tür konularda hep Filistin'in yanında yer aldı" diyen Yaşa, bunun en azından perde önünde böyle olduğunu fakat sisi yöentimindeki Mısır'ın ne perde önünde ne de arkasında İsrail'e desteğini kesmediğini belirtti.
Bu desteği verirken sisi'nin uluslararası toplumla dalga geçtiği yazan Yaşa, Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın geri çektikleri karar tasarısı için “Veto edilmeyeceğinden emin olmak istedik” açıklamasını örnek gösteriyor.
İşte yazının ilgili kısmı:
HANGİ APTAL BUNA İNANIR?
Yani Kahire, “Tasarıyı Trump başkanlık görevini Obama'dan devraldıktan sonra oylamaya sunalım” diyor. Trump başkanlık koltuğuna oturduğunda ABD'nin böyle bir tasarıyı BMGK'da veto etmeyeceği düşünülebilir mi? Hangi aptal buna inanır?
DARBE DESTEKÇİLERİ DAHİ BU TAVRI DESTEKLEMİYOR
Mısır'ın BMGK'daki İsrail yanlısı tavrına darbeye destek verenler arasında da tepki var. Darbeye zemin hazırlayan 30 Haziran gösterilerinin organizatörlerinden Milletvekili Heysem El Hariri, karar tasarısının geri çekilmesinin “Mısır'ın tarihine hakaret” olduğunu söyleyerek Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri'den açıklama istedi.
Mursi karşıtı gösterilerin baş aktörlerinden “Sosyalist Halk Koalisyonu” da BMGK'daki tavrın utanç verici olduğunu belirterek, Mısır'ın “Tel Aviv'in sözcüsü ve hizmetçisi” haline geldiğini, bölgede İsrail'den başka müttefiki kalmadığını söyledi.
Arap milliyetçisi Mısırlı gazeteci ve politikacılardan bir kısmı söz konusu tavrı kınarken, diğerleri Abdülfettah El Sisi'nin öfkesini çekmemek için üç maymunu oynamayı ve sessiz kalmayı tercih etti.
Mısır'ın BMGK'daki tavrına bir eleştiri de darbenin baş destekçisi ve finansörü Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldi.
BAE yönetimine yakın isimlerden akademisyen Abdulhalık Abdullah, Körfez ülkelerinin Sisi rejiminin icraatları karşısında yaşadığı hayal kırıklığına işaret ederek, mevcut Mısır yönetiminin uzun süre tahammül edilemeyecek “siyasi ve mali bir yük” haline geldiği yorumunda bulundu.
Körfez ülkelerinde kapalı kapılar ardında Mısır diplomasisinden şikayet edildiğini söyleyen Abdullah, bütün bunlara rağmen Mısır'a desteğin devam edeceğini öne sürdü.
CUNTANIN İCRAATLARI SAVUNULMUYOR
Abdülfettah El Sisi'yi askeri darbeyle Mısır'ın başına musallat edenler dahi cunta liderinin icraatlarını savunamıyorlar.
- Yorumlar 0
- ‘İran Şii Maskesiyle Neo-Pers Arayışta’Star gazetesinden Fadime Özkan, SETA Ortadoğu direktörlerinden Can Acun ile Halep’teki gelişmelerden hareketle Ortadoğu’yu konuşmuş.
- Singapur Eğitimde Nasıl Başarılı Oldu?Öğrencilerin uluslararası ölçekte fen, matematik ve okuma becerilerini ölçen en önemli sınavlardan PISA'da Singapur birinci olmakla kalmadı, Singapurlu her dört öğrenciden biri üst seviyede performans gösterdi.
- "HDP, PKK'sız Bir Gelecek Tahayyül Edebilmeliydi"Akademisyen Vahap Coşkun’a göre HDP de en başta PKK’nın hendek siyasetini yanlış buluyordu, ancak PKK eleştirileri ihanet olarak tanımlayınca HDP bunun karşısında duramadı.
- “PKK Demirtaş’ı Kurban Etti”Kürt siyasetinin önemli isimleri tutuklandıktan sonra, HDP ve PKK’dan yapılan çağrılara rağmen bölge halkı sokakta tepki göstermedi. Bir yoruma göre "PKK Demirtaş dahil Türkiye’de tüm güçleri Suriye için kurban etti."
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- Kur'an-ı Kerim’in Zahir ve Batın Anlamı Olabilir mi?Faruk Beşer, bugünkü yazısında Kur'an'ı Kerim'in ya zahir ya da batın anlama indirgendiğinde ortaya çıkabilecek tehlikelere dikkat çekmiş.
- Sol-Faşistler Ankara Metrosunda Provokasyon Peşinde
- Bakanlığa Posta Koyan O Hakim Bakın Kim Çıktı?
- Ronaldo'dan Suriyeli Çocuklara: ‘Ünlü Bir Futbolcuyum Ama Kahraman Sizlersiniz’
- Kendisiyle Övünülen ‘Özel Kuvvetler’ İran’ın Yüzünü Kararttı!
- ‘Mezun Olmasına 3 Dersi Kalan Öğrenciler Artık Bir Dönem Daha Beklemeyecek’
- Rusya’nın Halep'e Gönderdiği İşgal Valisi de Balıklara Yem Olmuş!
- TSK ve ÖSO el-Bab’ı Tamamen Kuşattı
- Gannuşi'den Irak ve Suriye'de Siyasi Çözüm Talebi
- Siyonistlere Karşı Namusunu Korudu Diye 16 Yıl Hapis Cezası Aldı
- “İran İlk Fırsatta İdlib’e Operasyon Başlatacaktır”
- İptal Edileceği Söylenen TEDES Cep Yakmaya Devam Ediyor
- Gaybi Konularda Ölçü ve Muhammed (A.S)’in Gayb Bilgisi
- Sol-Faşistler Ankara Metrosunda Provokasyon Peşinde
- Kendisiyle Övünülen ‘Özel Kuvvetler’ İran’ın Yüzünü Kararttı!
- Bakanlığa Posta Koyan O Hakim Bakın Kim Çıktı?
- Aysel Tuğluk Gözaltına Alındı
- Gannuşi'den Irak ve Suriye'de Siyasi Çözüm Talebi
- İptal Edileceği Söylenen TEDES Cep Yakmaya Devam Ediyor
- Rusya’nın Halep'e Gönderdiği İşgal Valisi de Balıklara Yem Olmuş!
- TSK ve ÖSO el-Bab’ı Tamamen Kuşattı
- Dicle Üniversitesi Müslüman Gençliği Halep'e Ensar Oluyor
- Andrey Karlov Suikasti ve Bazı Sorular
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Rus Uçağı 91 Kişilik Mürettebatıyla Birlikte Karadeniz'de Düştü
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim