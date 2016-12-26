Hangi Aptal Sisi'ye İnanır?

»Ana Sayfa»Mısır
26.12.2016 21:36
Hangi Aptal Sisi'ye İnanır?
Diriliş Postası Yazarı İsmail Yaşa, Mısır'ın teklifiyle BM'de görüşülen 'yerleşim yerleri' kararını bugünkü köşesine taşıdı.

Yazısında "Arap ülkeleri İsrail'le gizli veya aşikâr diplomatik ilişkilerine rağmen bu tür konularda hep Filistin'in yanında yer aldı" diyen Yaşa, bunun en azından perde önünde böyle olduğunu fakat sisi yöentimindeki Mısır'ın ne perde önünde ne de arkasında İsrail'e desteğini kesmediğini belirtti.

Bu desteği verirken sisi'nin uluslararası toplumla dalga geçtiği yazan Yaşa, Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın geri çektikleri karar tasarısı için “Veto edilmeyeceğinden emin olmak istedik” açıklamasını örnek gösteriyor.

İşte yazının ilgili kısmı:

HANGİ APTAL BUNA İNANIR?

Yani Kahire, “Tasarıyı Trump başkanlık görevini Obama'dan devraldıktan sonra oylamaya sunalım” diyor. Trump başkanlık koltuğuna oturduğunda ABD'nin böyle bir tasarıyı BMGK'da veto etmeyeceği düşünülebilir mi? Hangi aptal buna inanır?

DARBE DESTEKÇİLERİ DAHİ BU TAVRI DESTEKLEMİYOR

Mısır'ın BMGK'daki İsrail yanlısı tavrına darbeye destek verenler arasında da tepki var. Darbeye zemin hazırlayan 30 Haziran gösterilerinin organizatörlerinden Milletvekili Heysem El Hariri, karar tasarısının geri çekilmesinin “Mısır'ın tarihine hakaret” olduğunu söyleyerek Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri'den açıklama istedi.

Mursi karşıtı gösterilerin baş aktörlerinden “Sosyalist Halk Koalisyonu” da BMGK'daki tavrın utanç verici olduğunu belirterek, Mısır'ın “Tel Aviv'in sözcüsü ve hizmetçisi” haline geldiğini, bölgede İsrail'den başka müttefiki kalmadığını söyledi.

Arap milliyetçisi Mısırlı gazeteci ve politikacılardan bir kısmı söz konusu tavrı kınarken, diğerleri Abdülfettah El Sisi'nin öfkesini çekmemek için üç maymunu oynamayı ve sessiz kalmayı tercih etti.

Mısır'ın BMGK'daki tavrına bir eleştiri de darbenin baş destekçisi ve finansörü Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldi.

BAE yönetimine yakın isimlerden akademisyen Abdulhalık Abdullah, Körfez ülkelerinin Sisi rejiminin icraatları karşısında yaşadığı hayal kırıklığına işaret ederek, mevcut Mısır yönetiminin uzun süre tahammül edilemeyecek “siyasi ve mali bir yük” haline geldiği yorumunda bulundu.

Körfez ülkelerinde kapalı kapılar ardında Mısır diplomasisinden şikayet edildiğini söyleyen Abdullah, bütün bunlara rağmen Mısır'a desteğin devam edeceğini öne sürdü.

CUNTANIN İCRAATLARI SAVUNULMUYOR

Abdülfettah El Sisi'yi askeri darbeyle Mısır'ın başına musallat edenler dahi cunta liderinin icraatlarını savunamıyorlar.

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