“Han Şeyhun’daki Kimyasallar Esed Rejiminin İmzasını Taşıyor”

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, Suriye’nin İdlib kentinde bulunan Han Şeyhun beldesinde Beşşar Esed’e bağlı güçler tarafından nisan ayının başında gerçekleştirilen kimyasal saldırılarla ilgili Fransa istihbaratının yaptığı araştırmalar hakkında Bakanlar Kurulu’na bilgi verdi.

Bakanlar Kurulu’na bilgi verdikten sonra gazetecilere de açıklama yapan Ayrault, saldırıdan alınan örneklerde metanamin kimyasalının tespit edildiğini ve bunun genellikle Esed’e bağlı güçler tarafından sinir gazı üretiminde kullanıldığını belirtti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Ayrault, “Bu yöntem, Esed rejiminin imzasını taşıyor ve saldırının sorumlusunu da bu şekilde tespit etmiş oluyoruz. Daha önceki saldırılardan aldığımız numuneleri de saklamıştık ve onlarla kıyaslayarak bu çıkarımı yapabiliyoruz.” dedi.

Öte yandan, Han Şeyhun kasabasındaki direnişçilerin sarin gazı üretecek teknolojiye sahip olmadığının tespit edildiği de vurgulandı.

Han Şeyhun’da Esed güçleri tarafından gerçekleştirilen kimyasal saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 100’ü aşkın kişi hayatını kaybetmiş, 500’ü aşkın kişi de gazdan etkilenerek yaralanmıştı.