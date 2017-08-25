Han Şeyhun’daki Katliamın Belgeleri UCM’ye Sunuldu

Anadolu Ajansı (AA), Beşşar Esed’e bağlı güçlerce 4 Nisan tarihinde İdlib’in Han Şeyhun beldesinde gerçekleştirilen ve en az 100 sivilin hayatını kaybetmesine yol açan kimyasal katliama ilişkin bir dosya hazırladı.

Katliamdan sonraki gün Han Şeyhun’a giden ve etkisini sürdüren gazdan etkilenen AA muhabirlerinin yaptığı haberler, görgü tanıkları ile videolu röportajlar, çektikleri fotoğraf ve görüntüleri içeren 292 sayfalık dosya, Hollanda’nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) teslim edildi.

Dosyanın yanı sıra görsellerin dijital kopyası da UCM makamlarına verildi.

Dosyanın bir kopyası, 22 Haziran’da AA’nın İsviçre muhabirleri tarafından Cenevre’de Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu ve Lahey’de Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne (KSYÖ) ulaştırılmıştı.

Bir başka kopya da 5 Temmuz’da Birleşmiş Milletler’in (BM) ABD’nin New York kentindeki ilgili birimlerine iletilmişti.

Esed Rejiminin Kimyasal Silahları

Esed rejimi, Suriye’de yaklaşık 7 yıldır süren savaşta ilk kez 21 Ağustos 2013’te Şam’ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silah kullanmıştı. Saldırıda bin 400’ün üzerinde sivil hayatını kaybetmişti.

ABD-Rusya öncülüğünde yapılan anlaşmanın ardından KSYÖ, rejimin kimyasal silah stoğunu imha çalışmalarını başlatmıştı. KSYÖ’nün imha ettiği stok, Esed’in bildirdiği envanterle sınırlı kalmıştı.

Suriye İnsan Hakları Ağı’nın (SNHR) raporuna göre, Esed rejimi, Doğu Guta katliamından sonraki 4 yılda ülkenin farklı bölgelerinde, en büyüğü Han Şeyhun katliamı olmak üzere, en az 174 kez daha kimyasal silah saldırısı düzenledi.

Kaynak: AA