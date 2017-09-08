Han Şeyhun’da “BM Harekete Geçsin” Gösterisi!

Suriye’de Beşşar Esed rejiminin 4 Nisan’da kimyasal silahla saldırdığı İdlib’in Han Şeyhun beldesinde, katliamda yakınlarını kaybeden aileler gösteri düzenledi.

Cuma namazının ardından beldenin merkezinde toplanan Suriyeliler, “100 kişiyi kimyasalla öldüren Esed özgür!”, “Uluslararası örgütler katliamı Esed’in yaptığını kesinleştirdi, hâlâ neyi bekliyorlar?”, “Artık söz değil, icraat istiyoruz!” yazılı Arapça ve İngilizce dövizler taşıdı.

Saldırıda 9 aylık ikiz bebeklerini yitiren Abdülhamid el-Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Kızım Aya ve oğlum Ahmed’i kaybettim. Ailemden 21 kişi öldü. Kimyasal saldırıyı unutmayacağız. Bunu yapan katilleri affetmeyeceğiz.” dedi.

el-Yusuf, “Birleşmiş Milletler kendi raporunda tespit etti. Müdahale etmek için daha ne bekliyorlar?” şeklinde konuştu.

4 Nisan’daki kimyasal silah katliamında en az 100 sivil hayatını kaybetmiş, 500 sivil de yaralanmıştı.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu 6 Eylül’de, sarin gazlı katliamı, Esed rejiminin gerçekleştirdiğini teyit etmişti.