Hamza Türkmen Erzurumlu Gençlerle Sohbet Etti

Erzurum’da “Özgür-Der Üniversite Gençliği”nin bu haftaki misafiri “Haksöz Dergisi” yazarlarından “Hamza Türkmen” oldu. Programdan önce, gelenlere yemek ve tatlı ikram edildi.

Birçok konu hakkında soru-cevap tarzında, forum havasında seyreden programda ağırlıklı olarak Sabiteler ve Değişkenler üzerinde duruldu.

Hamza Türkmen ayrıca, Arap Baharı olarak adlandırılan İntifada sürecinin gelişim seyrinden Suriye direnişine, Türkiye İslamcılığının gelişim seyrinden sistem içi araçların kullanımına, İslami mücadelede usul farklılıklarından mücadelede gözetilmesi gereken sabiteler ve değişkenlere adil şahitler olan Kur’an neslini oluşturma sorumluluğundan 15 Temmuz sonrası gelişmelere varana dek bir çok konu hakkında sorulan sorulara da cevaplar verdi.

“İslami Mücadelede Sabiteler ve Değişkenler” hususunda Hamza Türkmen; ilk etapta İslam dininin tamamının sabitelerden ya da tamamının değişkenlerden oluşmadığını ifade ederek konuşmasına başladı. Rabbimizin bildirdiği şekliyle İslam dininin sabiteleri, değişmezleri ve muhkem ölçüden sapmayan değişkenleri bulunduğunu söyledi.

Sabiteler noktasında ilk referansımız üzerinde hiçbir şüphe olmayan, kaynak konusunda sağlamlığına kimsenin itiraz edemeyeceği Kur’an’ın muhkem ayetleridir.

“Ve Kur’an’ın çoğunluğu muhkem ayetlerden meydana gelmiştir. Müteşabih ayetler ise muhkem ölçülere bağlı kalınarak anlaşılması gereken ayetlerdir. Muhkem ayetler esas kılındığı takdirde farklı görüşlere de ulaşılabilir, içtihat edilebilir.

Sabiteler hususunda diğer bir referansımız mütevatir sünnettir. Mütevatir sünnet birçok farklı kanaldan bize ulaşan, farklı silsilelerden nesilden nesile aktarılarak bugüne gelmiş ve aslı Kur’an’da bildirilmiş, uygulaması ise usvetun hasene olan Peygamberimiz tarafından tatbik edilmiştir. Bugüne kadar farklı mezheplerin ortak bir noktada buluştuğu vecibeler olarak bizlere ulaşmış olan mütevatir sünnetin de sabitelerimizden olduğunu belirtti.

Hamza Türkmen, Fetö ile mücadelede yaşanan mağduriyetlerin mümkün mertebe engellenmesi gerektiğini; fakat mağduriyetler üzerinden oluşturulan eleştiri dilimizin 15 Temmuzda girişilen darbeci girişimin tehdit ve imha boyutunu da gölgelemeden, Fetö ile girişilen mücadelenin hayatiyetine zarar vermeden makul ve mutedil olması gerektiğine vurgu yaptı.

Hamza Türkmen, Türkiyeli Müslümanların 80-90 lı yıllarda yanlış öncelikler belirlediklerini, öncelikleri arasında İslami devlet kurmak için merhale gözetmeyen, acilci bir eğilimin, ciddi bir engelle karşılaşılması durumunda moral çöküntüsü oluşturduğunu ve bu yüzden de ciddi savrulmaların yaşanmasına sebep olduğunu belirtti. Bu yüzden Toplumsal bir değişim-dönüşüm fıkhı oluşturmadan, Islah ve inşa süreçlerini zamanın ve içinde bulunulan ortamın reel koşullarında hayati ve sahici merhalelere dönüştürmeden belirlenen hedeflerin esasen kitabullaha uygun olmadığına değindi.

Oturum, berberce kılınan akşam namazının ardından sona erdi.