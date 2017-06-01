Hamdallah Kanunlarla Oynarken Gazze'de Seçim Olmaz

Hamas sözcülerinden Hazım Kasım, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Seçim Kurulu'nun Yüksek Adalet Mahkemesi'ni devreye soktuğunu ve seçimle değil El-Hamdallah hükümetinin oyunlarıyla karşı karşıya olduklarının anlaşıldığını ifade etti.

El-Hamdallah hükümetinin yaptığının siyasi komedi olduğunu, memur maaşlarında kesinti yaparak ve elektrik şirketinin aldığı yakıta ağır vergiler koyarak, işgal rejiminden Gazze'ye verdiği elektriği azaltmasını isteyerek ve Gazze Şeridi'nde üzerine düşen görevleri yerine getirmekten kaçınarak Gazze'ye baskı yaptığını kaydeden Kasım, Ramallah'taki hükümetin bütün bu yaptıklarıyla birlikte Gazze Şeridi'nde seçimlerin yapılmasını istediğini söyledi.

Rami El-Hamdallah başkanlığındaki Filistin hükümeti, Gazze Şeridi'nde yerel seçimlerin 14 Ekim 2017'de yapılması ve Batı Yaka'daki 66 bölgede de 29 Temmuz 2017'de ara seçimlerin yapılmasına karar verdi.

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