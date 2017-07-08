Hamburg’daki Gösterilerde Gözaltı Sayısı 265’e Yükseldi

Hamburg Polisi, G20 Liderler Zirvesi devam ederken gerçekleştirilen protestolara ilişkin yaralı ve gözaltı sayısını açıkladı.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, zirve karşıtı gösterilerde yaralanan polis sayısının saat 09.00 itibariyle 213’e, gözaltına alınan gösterici sayısının 265’e çıktığı kaydedildi.

Market Yağmalandı ve Ateşe Verildi

Hamburg’daki protestocuların merkez üssü olan Schanzenviertel bölgesinde dün gece yaşanan olaylarda göstericiler molotofkokteyli, demir çubuklar, yön levhaları, taş ve şişelerle polise ve çevredeki iş yerlerine saldırdı.

Ellerinde demir sopa ve molotofkokteyli bulunan göstericilerin bölgedeki bazı binaların çatısına kaçması üzerine özel kuvvetler bölgeyi kontrol altına aldı. Yaklaşık 500 gösterici bir marketi yağmaladıktan sonra ateşe verdi.

Dün Gece 63 Kişi Gözaltına Alınmıştı

Polis açıklamasında, dün geceki protestolarda 63 kişinin gözaltına alındığı ve 14 kişinin tutuklandığı duyurularak, gösterilerin bugün de sürmesinin beklendiği kaydedildi.

Olaylarda yaralanan gösterici sayısıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.