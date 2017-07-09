Hamburg'da 476 Polis Yaralandı, 411 Kişi Gözaltına Alındı

Hamburg Eyalet Başbakanı Olaf Scholz, Hamburg İçişleri Senatörü Andy Grote, Hamburg Emniyet Müdürü Ralf Martin Meyer ve G20'nin güvenliğinden sorumlu Emniyet Amiri Hartmut Dudde, düzenledikleri basın toplantısında, G20'nin bilançosunu kamuoyuyla paylaştı.

Emniyet Amiri Dudde, 22 Haziran-9 Temmuz arasında yaşanan olaylarda 476 polisin yaralandığını, 411 kişinin gözaltına alındığını, 37 kişinin de tutuklandığını belirtti.

Dudde, daha önce Hamburg'da böyle bir durumun hiç yaşanmadığını vurguladı.