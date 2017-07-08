Hamburg Yağmalanıyor: Polis Sert Müdahalede Bulunuyor!

Almanya'da G20 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Hamburg kentinde polis, iki gündür süren ve her geçen saat etkisini artıran gösteriler de eylemcilere müdahale etmeye başladı.

Schanzenviertel semtinde toplanarak barikatları ateşe veren şiddet yanlısı ve aşırı sol gruplara karşı bir süre geri planda bekleyen polis ekipleri, daha sonra göstericilere toplumsal olaylara müdahale araçlarından (TOMA) tazyikli su ile sert müdahalede bulundu.

Yüzlerini kapatan göstericiler ise polise taş ve şişe fırlatarak karşılık verdi.

Olay yerine gelen ağır silahlı özel kuvvet ekipleri de bölgeye girdi.

Ayrıca Hamburg polisi, Twitter hesabından, medya kuruluşları ve bölgede bulunan kişilere olay yerinden görüntü almamaları ve paylaşmamaları yönünde uyarıda bulundu.

"Polis bölgedeki tüm evlere girecek"

Hamburg polis sözcüsü Timo Zill, özel televizyon kanalı Ntv'ye yaptığı açıklamada, polisin göstericilerin olduğu alana girdiğini söyledi.

Polis ekiplerinin bölgede her eve gireceğini belirten Zill, dünden bu yana devam eden gösterilerde 197 polisin yaralandığını ifade etti.

Bölgede çok sayıda polis görev yapıyor.

"Basın özgürlüğü yok, defolun"

Öte yandan, bazı gazeteciler sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptıkları paylaşımlarda, polisin kendilerine yönelik davranışlarını eleştirdi.

Bild gazetesi muhabiri Frank Schneider, polisin doğrudan gazetecilere saldırdığını belirtti.

Schneider, bir polisin, "Şimdiden sonra basın özgürlüğü yok", "Git buradan veya hastaneye" gibi sözler sarf ettiğini paylaştı.

Yağmalama olayları başladı

Öte yandan, bölgedeki bazı mağazaların yağmalandığı görüldü. Market zincirlerini talan eden göstericiler, raflara yıkıp yakıyor. Ekonomik anlamda henüz daha zarar tespit edilememiş durumda.

Ağır silahlı birlikler devrede

Almanya'da G20 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Hamburg kentinde polisin sert müdahalede bulunduğu Schanzenviertel semtindeki Schulterblatt Caddesi kısmen kontrol altına alındı.

Göstericilerin kurdukları barikatları ateşe verdiği Schulterblatt Caddesi'ne tehlikenin büyüdüğü gerekçesiyle çok sayıda polisin yanı sıra ağır silahlı güvenlik birlikleri sevk edildi.

Ağır silahlı ekipler, göstericilerin polise saldırmak üzere molotofkokteyli gibi malzemelerin temini için hazırlık yaptığı bilgisini edinerek eylemlerin merkezi Schulterblatt'taki protestoculara müdahale etti. Ayrıca güvenlik birlikleri caddede bulunan evlere girdi, binaların çatılarında konuşlandı.

Tazyikli su ve biber gazı kullanarak kendilerine taş ve şişe atan göstericileri dağıtan polisler, protestoculardan bazılarını gözaltına aldı. Göstericilerin birçoğu ise yan sokaklara kaçtı.

Müdahalenin ardından polis, caddenin kısmen kontrol altına aldığını duyurdu.

Schanzenviertel bölgesinde kimi saldırganlar küçük gruplar halinde çevreye zarar vermeyi ve mağazaları yağmalamayı sürdürdü.

Protestocular daha sonra Schlump semtinde barikatlar kurdu ve polise saldırdı. Polis, bu bölgede trafiği kapatarak göstericilere müdahalede bulundu.

Kaynak: Yeni Şafak