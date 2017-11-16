Hamas'tan 'Tunus'taki Üyemizi Mossad Öldürdü' Açıklaması

Hamas Hareketi Siyasi Birimi üyesi Muhammed Nezzal, suikastla ilgili soruşturmanın sonuçlarını açıklamak üzere bugün (16 Kasım Perşembe) Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta basın toplantısı düzenledi.

Suikasta üç ayrı grubun katıldığını belirten Nezzal, grupların suikastın infazı, planlama ve geri çekilme görevlerini paylaştığını açıkladı.

Tunus'taki cinayeti ve başka ülkelerdeki benzer cinayetleri Mossad'ın işlediğini kaydeden Nezzal, işgal rejimi istihbaratının söz konusu devletlerin egemenliğini hiçe saydığını belirtti.

Nezzal, bir devlette Mossad cinayet işlediği zaman o devletin yetkililerinin cinayeti Mossad'ın işlediğini bildiğini fakat hiç kimsenin konuşmadığını söyledi.

Hamas'ın bu kez cinayetin faili meçhul olarak tescil edilmesini kabul etmediğini bildiren Nezzal, "Elimizdeki birçok delili kullanarak işgal rejimini ahlaki, hukuki ve siyasi yönden kuşatmak bizim görevimiz" dedi.

Hamas'ın cinayetin ardından soruşturma komitesi oluşturarak suikastı araştırmaya başladığını belirten Nezzal, suikastı işgal istihbaratı Mossad'ın planlayıp gerçekleştirdiğini ifade etti.

Suikastın üç aşamada gerçekleştirildiğini anlatan Nezzal, ilk aşamada Smith isimli bir şahsın Ez-Zuvari'nin doktora yaptığı üniversiteye sızarak bilgi topladığını söyledi.

İkinci aşamada kadın gazeteciye şehit Ez-Zuvari'yle iletişime geçmesi görevi verildiğini bildiren Nezzal, bu sırada şehidin evinin gözetlendiğine dikkat çekti.

Nezzal, suikastın infazını gerçekleştiren iki kişinin havayoluyla ve Bosna pasaportuyla ülkeye giriş yaptığını açıkladı.

FİEM