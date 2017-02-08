Hamas'tan Siyonistlere Cevap: "Ey Gazze'ye Gelecek Olan Siyonist..."
Hamas tarafından yayınlanan animasyon videoda İbranice verilen mesajda, İsrail, Gazze'ye yapacağı herhangi bir saldırıya karşı uyarılarak "Ey Siyonistler, füzeler sizi olduğunuz her yerde bulacak." ifadelerine yer verildi.
Mesajda, Siyonist İsrail'in saldırı tehditlerine karşı, "Ey Gazze'ye gelecek olan Siyonist, öldürülmez isen esir alınırsın. Saati Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığının hedef alınışına kur." denildi.
"Ey Siyonist, Gazze'ye geleceksin. Ölüme geleceksin. Olduğun her yerde seni hedef alacağız. İster Batı Şeria'da ol ister Gazze'de ol, füzelerimiz seni hedef alacak." sözlerine yer verildi.
Gazze Şeridi sınırındaki yerleşim yerlerini ziyaret eden Siyonist İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, sınırdaki yerleşim yerlerinde yaşanan "görece sakinliğin aldatıcı olduğunu" ve "Hamas ile aralarında her an yeni bir silahlı çatışmanın çıkabileceğini" öne sürmüştü.
Liberman ayrıca, Hamas ve Gazze'deki diğer grupların İsrail'e zarar vermek yönündeki arzularından vazgeçmediğini ifade ederek, güç dengelerinin kendi lehlerine olmadığını ve karşı harekete geçilmesi durumunda ağır bedel ödeteceklerini iddia etmişti.
İsrail'de yayımlanan Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail Eğitim Bakanı ve Yahudi Evi Partisi lideri, aşırı sağcı siyasetçi Naftali Bennett ise Gazze'ye yönelik bir savaşın uzak olmadığını savunarak, "Bir sonraki savaş yakın. Asıl soru savaş olup olmayacağı değil ne zaman patlak vereceğidir. Hamas, hayatı inşa etme yerine savaş aletlerine yatırım yapıyor." demişti.
İsrail ordu radyosuna açıklama yapan İsrail İskân Bakanı Yoav Galant da "Gelecek ilkbaharda Hamas ile savaşa hazır olmalıyız." ifadesini kullanmıştı. (Haber7)
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