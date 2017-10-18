Hamas'tan Siyonist İsrail'in 'Şartlarına' Tepki

Hamas'ın, İsrail'in Filistin halkına şartlarını dayatmasına ve uzlaşma çabalarını sabote etmesine izin vermeyeceği bildirildi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı açıklamada, "İsrail'in aldığı kararlar son dönemde büyük ilerleme kaydeden Filistin uzlaşı çabalarını sabote etmek için ümitsiz girişimlerdir." ifadesini kullandı.

Uzlaşının Hamas için "stratejik bir tercih" olduğuna dikkati çeken Kasım, bu karardan dönmeyeceklerini ve Filistin ulusal ortaklığı ile yollarına devam edeceklerini belirtti.

Kasım, "İsrail'in Filistin halkına şartlarını dayatmasına ve uzlaşma çabalarını sabote etmesine izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail hükümetince dün yapılan açıklamada, Filistin yönetimiyle yeniden barış görüşmesine başlamak için "Hamas'ın silahsızlandırılması" dahil 7 ön koşulları olduğunu duyurmuştu.

Açıklamada bu koşullar, "Hamas'ın silahsızlandırılaması, Hamas'ın İsrail'i tanıması ve terörü bırakması, Hamas'ın elindeki İsrailli askerlerin cenazeleri ve esir tutulan sivillerin iade edilmesi, Filistin yönetiminin Gazze'de güvenlik kontrolünü ve sınır kapılarını tamamen eline alarak kaçakçılığı önlemesi, Filistin yönetiminin Batı Şeria'da Hamas'ın terör altyapısına yönelik operasyonlarını sürdürmesi, Hamas'ın İran'la ilişkilerini kesmesi, Gazze'ye para ve insani ekipmanların girişinin Filistin yönetimi ile bu amaçla kurulan mekanizma üzerinden devam etmesi" olarak sıralanmıştı.

AA