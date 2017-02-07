HAMAS'tan Siyonist İsrail’in Gazze Saldırılarına Dair Açıklama

»Ana Sayfa»Filistin
07.02.2017 00:17
HAMAS'tan Siyonist İsrail’in Gazze Saldırılarına Dair Açıklama
​​​​​​​HAMAS, Siyonist İsrail’in bu akşam Gazze’ye gerçekleştirdiği saldırılara dair bir basın açıklaması yayınladı.

HAMAS (İslami Direniş Hareketi) İsrail'in bu akşam Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarına dair resmi bir basın açıklaması yayınladı.

Hareket açıklamasında;

“İsrail'in Gazze'ye saldırılarını arttırması tehlikelidir ve durdurulmalıdır. İsrail, Filistinli tutuklulara ve Kudüs'teki Müslümanları işlenen karşı işlenen suç ve zulümlerin üstünü örtmeye çalışıyor. Bu yüzden İsrail işgal rejiminin artan tansiyonun baş sorumlusu olarak görüyor ve onu saldırılara devam ederse bunun karşılıksız bırakılmayacağı konusunda uyarıyoruz” dedi.

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