Hamas’tan Nekbe'nin 69. Yıl Dönümüne İlişkin Açıklama

Bugün (15 Mayıs Pazartesi) Büyük Felaket'in yani Filistinlilerin isimlendirmesiyle Nekbe'nin 69. yıl dönümü münasebetiyle açıklama yapan Hamas, işgale karşı koymanın en gerçekçi yolunun direniş ve başta da silahlı direniş olduğunu dile getirdi. Hamas açıklamasında kuvvetle alınanın geri alınmasının da ancak kuvvetle mümkün olabileceğini vurguladı.

Filistinliler bu günlerde, Filistin toprakları üzerinde siyonist işgal devletinin kuruluşunun ilan edilmesinin ve Filistin topraklarının önemli bir kısmının işgal edilmesinin, çok sayıda Filistinlinin de göçe zorlanmasının 69. yıl dönümü münasebetiyle muhtelif etkinlikler düzenliyorlar.

Siyonist işgal güçlerinin İngiltere'nin desteğiyle gerçekleştirdikleri bu işgal ve 750 bin Filistinlinin göçe zorlanması olayını Filistinliler Nekbe yani Büyük Felaket olarak isimlendiriyorlar ve 15 Mayıs tarihi bu olayın yıl dönümü olarak anılıyor.

Hamas da bu münasebetle bir açıklama yayınladı ve Filistin halkının celladına karşı direnmeye devam edeceğini, onun kırbacını kırıncaya, burnunu yere sürtünceye ve onu bu topraklardan çekilmeye mecbur edinceye kadar bu direnişini sürdüreceğini, çünkü işgal ekenlerin sadece direniş toplayacaklarını vurguladı.

Hamas açıklamasında hakların zamanın geçmesiyle düşmeyeceğini ve Filistin halkının vatanının bir karış toprağından dahi taviz vermeyeceğini, araya ne kadar zaman girse ve ne kadar nesiller geçse de yurda dönüş hakkından vazgeçmeyeceğini vurguladı.