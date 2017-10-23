Hamas’tan "Katar’la Gerginlik" İddialarına Yalanlama

Hamas, "Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar'ın Katar ile ilişkilerin gerginleştiği yönünde açıklamalar yaptığı haberlerinin" doğru olmadığını duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, yerel medyada Yahya es-Sinvar'ın geçen perşembe gençlerle bir araya geldiği görüşmede Hamas ve Katar arasında gerginlik olduğunu söylediği şeklindeki iddiaları yalanladı.

Katar ile gerginlik olduğu haberlerinin doğru olmadığı vurgulanan açıklamada, "Görüşmede Katar'ın Filistin'de ulusal uzlaşıya karşı olduğu ya da Hamas-Mısır yakınlaşmasından rahatsız olduğu şeklinde bir konuşma geçmedi." denildi.

Açıklamada, Katar'ın Filistin halkına çok destek verdiği kaydedilerek, "Katar, onlarca insani projeyle imar ve altyapı projeleri gerçekleştirdi. Bunlar hayat standartlarına olumlu katkıda bulundu. Halkımızın yaşadıklarını hisseden Katar, Gazze'nin abluka yıllarında tamamen çökmesinin önüne geçilmesinde destek oldu." ifadelerine yer verildi.

Katar'ın Filistin'de uzlaşının sağlanması ve bölünmüşlüğün bitmesine önem verdiği, bu yöndeki çabaları takdir ettiği aktarıldı.