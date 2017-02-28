Hamas'tan İşgalci İsrail'in Gazze Saldırılarına Tepki

»Ana Sayfa»Filistin
28.02.2017 08:23
Hamas'tan İşgalci İsrail'in Gazze Saldırılarına Tepki
Hamas, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Bölgedeki direniş mevzilerinin, tesis ve binaların hedef alınmaya devam edilmesine ve kasıtlı olarak Gazze'deki durumun dinamitlenmesine izin verilemez." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "bedeli ne olursa olsun direnişe yeni denklemlerin empoze edilmesinin kabul edilmeyeceği" vurgulanırken, direnişçiler ve bölge halkının hedef alınmasıyla Gazze'de yükselen tansiyondan İsrail makamları sorumlu tutuldu.

İSLAMİ CİHAD DA TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan, İslami Cihad Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada da "İşgalci İsrail bugün Gazze'yi bombalayarak kartları yeniden karmaya ve Filistin halkına yönelik tehditlerini hayata geçirmeye çalışıyor." ifadeleri yer aldı.

İsrail tarafının saldırılarla ilgili öne sürdüğü gerekçelerin asılsız olduğu belirtilen açıklamada, "Bedeli ne kadar ağır olursa olsun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sürmesi kabul edilemez." denildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda üç Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

İsrail ordusundan daha önce yapılan yazılı açıklamada ise Gazze'den atılan bir roketin sınıra yakın Şiar Nakab bölgesine düştüğü iddia edilmiş; ardından İsrail Hava Kuvvetlerine ait bir uçağın Gazze Şeridi'nin ortasındaki Nuseyrat Mülteci Kampı ile güneydeki Refah kentinde Hamas'a ait bir askeri hedefi bombaladığı kaydedilmişti.

 

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