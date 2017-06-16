Hamas’tan İşgalci İsrail’e Çağrı: Gazze’ye Elektrik Verin

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, işgalci İsrail’in Filistinlilerden alınan vergi gelirlerinden Gazze’nin elektrik ihtiyacını karşılaması gerektiği ifade edildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, Tel Aviv yönetimi bir süre önce aldığı “Gazze’ye verilen elektrik miktarında kısıtlamaya gitme” kararının doğuracağı sonuçlara karşı uyarıldı.

Fetih yönetimi hafta başında, işgalci İsrail’den alınan elektrik için tahsis edilen aylık ödenekte yüzde 30’luk bir kesintiye gitmeye karar vermişti. İşgalci İsrail hükümeti de bunun ardından Gazze’ye verilen elektriği kısma kararı almıştı.

Elektrik santralinde geçen nisan ayında üretimin durmasının ardından Gazze’nin tek enerji kaynağı hâline gelen işgalci İsrail hâlihazırda Gazze’nin 450 megavat olan elektrik ihtiyacının 120 megavatını karşılıyor.