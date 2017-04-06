Hamas'tan Filistinlilere 'Aksa Çağrısı'
İsrail'deki radikal grupların Hamursuz Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya girme çağrıları üzerine Hamas da Filistinlilere daha yoğun bir şekilde Mescid-i Aksa'da bulunmaları çağrısında bulundu.
Hamas Sözcüsü Hüsam Bedran, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in Mescid-i Aksa'ya girme çağrıları arttı. İhlallerini ikiye katlamada Hamursuz Bayramı günlerini fırsat biliyorlar. Bu durum, Filistin halkını, söz konusu çağrıları bertaraf edebilmek için daha da azimle Aksa'da nöbete devam etmeye mecbur kılıyor." ifadelerini kullandı.
Bedran ayrıca, "İşgalciler, Mescid-i Aksa'nın anlaşmazlığın merkezi olduğunu ve öyle kalacağını hatırlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.
İsrail'deki radikal Yahudi gruplar, son günlerde 10 Nisan'da başlayıp bir hafta devam edecek olan Hamursuz Bayramı'nda Aksa'ya girme çağrısında bulunuyor.
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