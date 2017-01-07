Hamas'tan Facebook'un Siyonist Uşaklığına Kınama

»Ana Sayfa»Filistin
07.01.2017 12:25
Hamas'tan Facebook'un Siyonist Uşaklığına Kınama
Hamas, Facebook'un harekete ait ve yakın 120'den fazla hesabı kapatmasına tepki göstererek, şirkete 'herkese ifade özgürlüğü verilmesi' ilkesine bağlı kalma çağrısı yaptı.

Hamas, sosyal paylaşım sitesi Facebook'un harekete ait hesaplarını kapatmasını kınadı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Facebook yönetiminin harekete ait ve yakın onlarca hesabı kapattığı ifade edildi.

Facebook'un bu uygulamasının öncekilerden daha geniş kapsamlı olduğu belirtilen açıklamada, harekete ait ve yakın 90'ı aşkın hesap ile 30 kişisel hesabın kapatıldığı aktarıldı.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook ile İsrail politikalarının benzer bir tutum benimsediği kaydedilen açıklamada, Facebook'a "herkese ifade özgürlüğü verilmesi" gibi ilkelerine bağlı kalma ve sayfaları yeniden açma çağrısı yapıldı.

 

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