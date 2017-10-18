Hamas'tan Esirlere: Özgürlük Günü Yakın ve İşgalci Bedel Ödeyecek

Siyonist işgal rejimiyle esir takasının gerçekleştirildiği Özgürlerin Vefası Anlaşması'nın altıncı yıl dönümü münasebetiyle açıklama yapan Hamas, Kassam Birlikleri'nin Filistinli esirlerin özgürleştirilmesi için elinden gelen bütün gücü sarf ettiğini dile getirdi.

Hamas bugün (18 Ekim Çarşamba) yaptığı ve Filistin Enformasyon Merkezi'ne de ulaşan basın açıklamasında Filistinli esirlere çağrı yaparak işgal rejiminin gereken bedeli ödemek zorunda kalacağını ve özgürlük gününün yaklaştığını hatırlattı.

Açıklamada Filistin halkının gelecek olan zaferle rahatlayacağına, özgürlüğün kanla kazanıldığına ve bedel ödenmeden bir karşılığın alınamayacağına dikkat çekildi. Vaktin geriye doğru değil ileriye doğru ilerlediğinin hatırlatıldığı açıklamada özgürlük saatinin de yaklaştığı belirtildi.

Hamas açıklamasında Özgürlerin Vefası Anlaşması'nın altıncı yıl dönümü münasebetiyle özgürlüklerine kavuştuktan sonra şehit olan Ebu Muhammed Ca'beri ve Mazin Fukaha gibi komutanları da saygıyla anarak; "Sizin intikamınız bizim boynumuza borçtur. Sizin gidişiniz medeniyet sarayında yeni bir tuğla ve özgürlük ve kurtuluş yolundaki ilerlemede yeni bir ataktır" denildi.

FİEM