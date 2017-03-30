Hamas’tan Çağrı: Mescid-i Aksa’yı Gündeminize Alın

İslami Direniş Hareketi Hamas’tan yapılan açıklamada Arap Birliği’ne seslenilerek Mescid-i Aksa’yı gündeme alma çağrısında bulunuldu.

İslami Direniş Hareketi Hamas’tan Ürdün’de düzenlenen Arap Zirvesi’ne ilişkin açıklamada bulunuldu. Açıklamayı Hamas adına hareketin sözcülerinden Hazım Kasım yaptı.

Yeni Akit’te yer alan habere göre, Hazım Kasım yaptığı açıklama ile Arap ülkelerinden işgal altındaki Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı zirvenin gündem maddeleri arasına almalarını istedi.

Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın ümmetin izzet sembolü olduğunu belirten Hazım Kasım, buradaki işgali sonlandırmanın ümmeti birleştirecek ve halkların birbirlerini kucaklamasını sağlayacak en önemli etken olacağını söyledi.