Hamas'tan Bölünmüşlüğü Bitirmek İçin Teklif

Hamas, Gazze ile Batı Şeria arasında bölünmeye son verilmesi için, Gazze'de hükümet işlerinin yürütülmesi için geçen mart ayında kurduğu komiteyi feshetmeyi de içeren yeni bir siyasi girişim sundu.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Salah el-Berdevil, yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümetinin, öncelikle şu anda görevini sürdüren kamu çalışanlarının resmi statüde kabul edilmesi olmak üzere Gazze'deki tüm yükümlülüklerini üstlenmesinin hemen ardından, hükümet işlerinin yürütülmesi için mart ayında kurulan komite feshedilecektir." ifadesini kullandı.

Berdevil, bu girişimin, Kudüs'te ve her yerde ayaklanan Filistin halkının sesine cevap olduğunu ve Mescid-i Aksa kapılarının açılması mücadelesinde tek vücut olarak zafer elde etmesi dolayısıyla sunulduğunu kaydetti.

Hamas'ın, Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin konuşmalarında dile getirdiklerini doğrulayacak şekilde açık, net ve derin temeller üzerine kurulu Filistin barışına elini uzattığını dile getiren Berdevil, Filistin hükümetinden, komite kurulması gerekçesiyle Gazze'ye uyguladığı tüm yaptırımları kaldırmasını istedi.

Ulusal birlik hükümeti kurulması için derhal istişarelere ve ulusal diyaloğa başlanmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Berdevil, uzlaşarak Filistin yasama meclisinin etkinleştirilmesi çağrısında bulundu.

Hamas'ın, yerel, yasama ve başkanlık seçimleri için hazırlık yapılması çağrısını yenileyen Berdevil, her kesimi bağlayıcı ulusal kararları alması için Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı geçici "çerçeve yönetiminin derhal toplantı düzenlemesinin zorunlu olduğunu kaydetti.