Hamas’tan Balfour Deklarasyonu İçin 'Fiili Özür' Talebi

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, “İngiltere, tarihi Filistin topraklarından zorunlu göçe maruz kalmış Filistinlilerin dönüşlerini sağlayarak, yaşadıkları nedeniyle tazminat verilmesinin yanı sıra özgürlük ve bağımsızlıkları konusunda kendilerine destek vererek Filistin halkından fiilen özür dilemelidir.” denildi.

Balfour Deklarasyonu’nun 100. yıl dönümünü kutlama törenleri düzenleyeceğini belirten İngiltere’nin kınandığı açıklamada, “İngiltere, tarihi, kültürü ve var olma hakkı olan bir halkın aleyhine tarihi bir katliam yapmıştır. İşte bugün İngiltere, Filistin halkının haklarını iade ederek bu tarihi hatasını telafi etmek zorundadır.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İngiltere’nin kutlama törenleri düzenlemekle yaptığı tarihi hatayı sürdürdüğü vurgulanarak, bu eylemin "Filistin halkının haklarını görmezden gelme ve bu halka karşı yapılan her türlü zulmü destekleme" anlamı taşıdığı belirtildi.

Filistin topraklarının başkasına verilmesinin İngiltere’nin hakkı olmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Balfour, sahip olmadığını haketmeyenlere vadetmiştir. Bu sahte vaat, tarihin, kültürün, medeniyetin ve hayatın hırsızlığıdır. Hak ve mantık üzerine değil, iftira, tasallut ve işgalin gücü üzerine verilmiş bir vaattir.”

İngiltere Başbakanı Theresa May, daha önce yaptığı bir açıklamada, "İsrail devletinin kurulmasında sahip olduğumuz rolden dolayı gurur duyuyoruz ve kesinlikle deklarasyonun 100'üncü yılını gururla kutlayacağız." demişti.

AA