Hamas'tan ABD'ye Büyükelçilik Tepkisi

»Ana Sayfa»Filistin
19.01.2017 16:28
Hamas'tan ABD'ye Büyükelçilik Tepkisi
Hamas Sözcüsü Husam Bedran, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının bölgeyi belirsizliğe götüreceğini belirtti.

Bedran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin tarihi sürecine bakıldığında bölgede işgal yanlısı bir tutum izlediğine dikkati çekerek, büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasıyla bu tutumun yeni ve keskin bir aşamaya gireceğini ifade etti.

Böyle bir kararın yansımalarının kimse tarafından öngörülemeyeceğini vurgulayan Bedran, "ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması, bölgeyi belirsiz ve hassas bir safhaya taşır." dedi.

Hamas Sözcüsü, bu kararın tüm Müslümanların duygularına karşı bir meydan okuma anlamı taşıyacağını belirterek, Filistin halkı ile İslam ümmetinin bu durum karşısındaki tepkisinin tahmin edilemeyeceğini söyledi.

ABD'de yarın başkanlığı devralacak olan Donald Trump, seçim sürecinde Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü vermişti. Trump, bugün bir İsrail gazetesine yaptığı açıklamada da vaadini unutmadığını belirterek, "Ben verdiğim sözden vazgeçmeyen bir şahsiyetim." demişti.

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