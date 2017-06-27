Hamaslı Eski Tutsaklar İçin Yapılan Ödemeler Durduruldu!

Cihad Beni Cami’nin eşi İman Beni Cami Filistin Özerk Yönetimi’nin 1 Haziran’dan itibaren İsrail zindanlarında uzun süre esir tutulmuş kocası için ödenen aylık maaşı kestiğini söylüyor. Oysa her ay başında memurlar gibi, Siyonist zindanlarında uzun süre yatmış Filistinli eski tutsaklara da yönetim düzenli maaş ödemekteydi.

“Paraya İhtiyacımız Var”

İman Beni Cami, 21 yıl İsrail zindanlarında kaldıktan sonra 2011’deki takas anlaşmasınca dışarı çıkan fakat 2014’te el-Halil’de 3 yerleşimcinin kaçırılması sonrasında başlatılan tutuklama kampanyası neticesinde tekrar esir edilen ve bundan 6 ay önce Parkinson rahatsızlığı nedeniyle serbest bırakılan eşi için yapılan ödemenin bu ay ani bir kararla kesildiğini söylüyor. İman Hanım, bu paraya hem eşinin tedavisi hem de çocuklarının masraflarını karşılamak için ihtiyaç duyduklarını belirtiyor.

“Karar, İsrail ve ABD Yönlendirmesiyle Alındı”

Hamas yetkililerinden Abdurrahman Şedid 2011 takas anlaşmasıyla serbest kalabilen 277 Hamas tutsağı için yapılan aylık ödemelerin kesildiğini söylüyor. Kendisi de maaşı kesilen eski tutsaklardan biri olan Şedid, Abbas yönetiminin bu kararı İsrail ve ABD yönlendirmesiyle aldığını söylüyor.

el-Fetih’in Eski Üyelerinin de Maaşları Kesildi

Abbas yönetimi bu yılın nisan ayı başında yine Gazze’deki memurların maaşlarında yarı oranında kesintiye gitmişti. Yönetim sadece 277 Hamas tutsağı için değil, el-Fetih içinde yer alan Filistin Yasama Meclisi’nin daha önce el-Fetih’e mensup olduğu halde ayrılmış 9 üyesinin maaşlarını da kesti.

Kaynak: Al-Monitor, Haksöz Haber