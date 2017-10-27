Hamaslı Emniyet Müdürü Naim’e Suikast Girişimi

Hamas’ın Gazze Emniyet Müdürü Tevfik Ebu Naim’in cuma namazı sonrası suikast girişimine maruz kaldığı, arabasına konulan bombanın patlamasıyla yaralandığı belirtildi.

Gazze’deki emniyet kaynaklarının yaptığı açıklamada, "Arabasına yerleştirilen bombanın patlamasıyla yaralanan Emniyet Müdürü Ebu Naim’in hastaneye kaldırıldığı." ifade edildi.

Emniyet kaynakları durumla ilgili daha fazla bilgi vermezken, şu ana kadar Hamas’tan da resmi bir açıklama yapılmadı.

Olayı henüz üstlenen olmadı.