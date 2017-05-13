Hamas’ın Yeni Vizyon Belgesi Filistin Halkının Yaşadığı Şartlarla Uyumlu

Ru’ye Araştırma Merkezi’nin “Hamas Belgesindeki Siyasi Gerçeklik” başlığıyla düzenlediği panele katılan uzmanlar, hareketin bu belgeyle dünya kamuoyunu Filistin davası lehine kazanmak istediğini belirtirken, bazıları belgenin zamanlaması ve bazı maddeleri konusunda farklı düşündüklerini ifade ettiler.

Hamas liderlerinden Ahmed Yusuf, Hamas’ın kendisini Filistin Kurtuluş Örgütü’ne alternatif olarak sunmadığını belirterek, onun alternatifinin Hamas değil, Filistin halkı olduğunu söyledi.

İslamî Cihad Hareketi liderlerinden Halid El-Bataş yaptığı değerlendirmede, Hamas’ın bu belgeyle dünya kamuoyunun dikkatini Filistin davasına çekmek istediğini hatırlattı. Mahmud Abbas’tan iç bölünmeyi sonlandırmak için Hamas ile masaya oturmasını ve Filistinlileri birleştirmesini isteyen El-Bataş, Hamas ile oturup iç bölünmeyi sonlandırmanın Trump ve Netanyahu ile görüşmekten daha önemli olduğunu ifade etti.

Halk Cephesi Merkez Komite üyesi Hüseyin Mansur ise Hamas’ın yeni belgesine övgülerde bulunarak, bunları hayata geçirmek gerektiğini vurguladı.

Mansur konuşmasında “Hamas’ın yeni belgesi çok önemli düşünceler içeriyor. Herkesin bizi felakete sürükleyen iç bölünmeyi sonlandırması gerekir. Önemli olan dışarıdakileri memnun etmek değildir” dedi.

FİEM