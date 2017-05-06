Hamas’ın Yeni Lideri İsmail Heniyye Oldu!

Gazze ile Katar’ın başkenti Doha arasında video konferans sistemiyle Hamas’ın Siyasi Büro Başkanlığı için yapılan seçimde Halid Meşal’in yerine İsmail Heniyye’nin seçildiği bildirildi.

AA’da yer alan habere göre, seçimin Heniyye’nin yanı sıra Hamas yöneticilerinden Musa Ebu Merzuk ve Muhammed Nizal arasında gerçekleştiği aktarıldı.

İsmail Heniyye, 2013’ten bu yana Hamas Siyasi Büro Başkanı Meşal’in yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Meşal’in iki kez Siyasi Büro Başkanlığı görevini yürütmesinden dolayı yeniden seçilme hakkının bulunmadığı belirtilmişti.

Bölgedeki güvenlik zafiyeti ve işgalci İsrail’in hedef alması tehlikesinden dolayı Hamas’ın yeni lideri Heniyye’nin Gazze dışında ikamet etmesi bekleniyor.