HAMAS’ın ‘Uzlaşı Hükümeti’ Kararı Nasıl Okunmalı?

Resul Tosun’un konuyla ilgili bugünkü Star’da yayınlanan “HAMAS’ın Kararı Fedakârlık Mı, Geri Adım Mı?” başlıklı analizi şöyle:

Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin yönetimi Gazze’deki idarenin sorumluluğunu alamayacağını ilan ettiğinde İslami Direniş Hareketi (HAMAS), Gazze’yi yönetmek için bir komite kurmuştu.

Filistin yönetimi zor zamanlarda Gazze’yi yalnız bırakmıştı.

Şimdi ise Filistin davasını destekleyen veya öyle görünmek isteyen tarafların baskısıylaFilistinli grupların katılacağı bir milli birlik hükümeti kurulması için bu komitenin feshedilmesini istiyordu.

HAMAS, Filistin Kurutuş hareketi'nin (FETİH) isteğini yerine getirdi ve Gazze’yi yönetmek için kurduğu komiteyi feshetti.

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Bu karara dışardan bakılınca HAMAS’ın hem fedakarlık ettiği hem de geri adım attığısöylenebilir.

Sonuçta yıllardır emek verdiği Gazze yönetiminden çekilmiş oluyor!

FETİH’e ve süresi dolmasına rağmen -bizdeki Necdet Sezer gibi- makamını bırakmayan Mahmud Abbas’a ne kadar güvenilir orasını bilemiyorum ama görünen o ki HAMAS bu kararı gönül rahatlığıyla almış değil. Bu kararı almak zorunda kalmış!

Kötü mü yapmış? Hayır, doğru olanı yapmış.

Bu kararın, Filistinli gruplar arasında barış ve birlik sağlanması, milli mutabakat hükümetinin kurulması, seçimlerin yapılması, 2011 Kahire anlaşmasının uygulanması ve müzakerelerde bütün Filistin’in tek bir yetkili tarafından temsil edilmesi gibi hedefler göz önünde bulundurulduğunda bir geri adım değil fedakârlık olduğu anlaşılır.

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HAMAS yapılması gerekeni yapmış, milli birlik ve barış için engelleyici olmadığınıgöstermiştir.

Şimdi top Abbas yönetiminde.

Abbas’ın bu olumlu adıma nasıl cevap vereceği önemli.

Abbasda olumlu bir adım atarsa bütün Filistin kazanmış olacak.

Abbas olumlu adım atmaz Gazze’ye karşı sorumluluklarını yerini getirmez ve barışı zedeleyecek bir tutum içine girerse, HAMAS Gazze’deki yönetimi tekrar üstlenmek zorunda kalacak.

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HAMAS’ın bir diğer fedakârlığı ise en az İsrail kadar Gazze halkına zarar veren Mısır’ın darbeci yönetimiyle masaya oturmasıdır.

Gazze’deki sıkıntılar özellikle elektrik verilemiyor olması ve tabii ki ablukanın kaldırılmazarureti HAMAS yönetimini bu ilişkiye zorlamıştır.

Hoş Mısır da yaptığı baskıların bir fayda vermediğini, aksine Mısır’ın aleyhine sonuçlar doğurduğunu gördüğü için ve Filistin davasını Türkiye ve Katar’a kaptırmamak için HAMAS ile ilişkileri geliştirme ihtiyacı hissetmektedir.

Dolayısıyla İsmail Heniyye başkanlığındaki heyetin Mısır’da bir dizi görüşme yapması Gazze halkına ve Filistin davasına hizmet amaçlı dolduğu için isabetli bir adımdır.

Benzer ziyaretlerin diğer ilgili ülkelere de yapılması beklenmektedir.

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İnşallah Abbas yönetimi HAMAS’ın bu jestini ciddiye alır ve Gazze’ye karşı sorumluluklarını yerine getirir de Filistinlilerin birlik ve beraberliğine katkıda bulunmuş olur.

Ben bu temennide bulunuyorum ama Abbas’ın Mısır, BAE, ABD ve İsrail ile ilişkilerini düşündükçe de bir türlü iyimser olamıyorum.

İnşallah ben yanılırım!