Hamas’ın Siber Saldırıları Siyonist İsrail'i Korkutuyor

​​​​​​​Siyonist işgal rejimi askeri kaynaklarına yakınlığıyla bilinen Walla sitesi, Hamas'ın siber saldırılarının İsrail'i korkuttuğunu belirtti.

Siyonist işgal rejimi askeri kaynaklarına yakınlığıyla bilinen Walla sitesi, bütün önlem ve tedbirlere rağmen İslamî Direniş Hareketi (Hamas)’ın sosyal paylaşım sitelerinde açtığı sahte isimlerle asker ve subayların telefonlarına girmeyi başardığını, bu sabah 15 yeni sahte isim ve adresin aynı amaçla açıldığının anlaşıldığını belirterek, ordunun bunun için özel bir birim kurduğunu ifade etti.

Sitenin haberine göre, Hamas’ın daha önce birçok hesap ve telefona girdiğinin anlaşılması üzerine bugün sabah da 15 yeni telefona ulaştığı işgal güçlerince tespit edildi.

Konuyla ilgili Walla sitesine konuşan bilgi güvenlik biriminden bir subay “İsrail’in düşmanları internetle sosyal paylaşım sitelerinin bilgi kaynağı olabileceğini biliyorlar. Bunlardan bazılarının oldukça gizli olduğunun da farkındalar. Hamas hareketi de son yıllarda bu alanın önemini fark etti ve sahte isimlerle hesaplar açmaktadır” dedi.

Siyonist subay Hamas’ın bu alanda değişik yöntemler kullandığına dikkat çekerek, hareketin askeri nitelikli facebook sitelerine girdiği gibi, genç askerlerin hesaplarına ve telefonlarına girdiğini iddia etti.

Siyonist Subay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Hamas hareketinin bu yöntemlerle son derece gizli bilgiler elde ettiği gibi, askerlerin bulunduğu noktayı tespit ettiğini, konuşmalarını kaydettiğini, gönderdiği mesajları gördüğünü, telefonlardaki mikrofonu dinleme cihazı olarak kullanıp etrafta olup bitenleri öğrendiğini ve askerlerin haberi olmadan cep telefonlarından resim aldığını iddia etti.

Hamas’ın telefon ve sitelere girerek verdiği zarara değinen Siyonist subay “büyük bir güvenlik zararı olmuş olabilir. Şimdiye kadar verilen zararı tahmin edebiliyoruz. Zararı azaltmak için askerleri bilinçlendirme kampanyası başlattık. Bunu yapmasaydık daha binlerce telefon ve hesap ellerine geçecekti. Kanaatimce düşmanın eline geçmemesi gereken bilgilere ulaşılmıştır” dedi.

Kaynak: Yeni Akit