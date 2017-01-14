Hamas’ın Siber Saldırıları Siyonist İsrail'i Korkutuyor
Siyonist işgal rejimi askeri kaynaklarına yakınlığıyla bilinen Walla sitesi, bütün önlem ve tedbirlere rağmen İslamî Direniş Hareketi (Hamas)’ın sosyal paylaşım sitelerinde açtığı sahte isimlerle asker ve subayların telefonlarına girmeyi başardığını, bu sabah 15 yeni sahte isim ve adresin aynı amaçla açıldığının anlaşıldığını belirterek, ordunun bunun için özel bir birim kurduğunu ifade etti.
Sitenin haberine göre, Hamas’ın daha önce birçok hesap ve telefona girdiğinin anlaşılması üzerine bugün sabah da 15 yeni telefona ulaştığı işgal güçlerince tespit edildi.
Konuyla ilgili Walla sitesine konuşan bilgi güvenlik biriminden bir subay “İsrail’in düşmanları internetle sosyal paylaşım sitelerinin bilgi kaynağı olabileceğini biliyorlar. Bunlardan bazılarının oldukça gizli olduğunun da farkındalar. Hamas hareketi de son yıllarda bu alanın önemini fark etti ve sahte isimlerle hesaplar açmaktadır” dedi.
Siyonist subay Hamas’ın bu alanda değişik yöntemler kullandığına dikkat çekerek, hareketin askeri nitelikli facebook sitelerine girdiği gibi, genç askerlerin hesaplarına ve telefonlarına girdiğini iddia etti.
Siyonist Subay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Hamas hareketinin bu yöntemlerle son derece gizli bilgiler elde ettiği gibi, askerlerin bulunduğu noktayı tespit ettiğini, konuşmalarını kaydettiğini, gönderdiği mesajları gördüğünü, telefonlardaki mikrofonu dinleme cihazı olarak kullanıp etrafta olup bitenleri öğrendiğini ve askerlerin haberi olmadan cep telefonlarından resim aldığını iddia etti.
Hamas’ın telefon ve sitelere girerek verdiği zarara değinen Siyonist subay “büyük bir güvenlik zararı olmuş olabilir. Şimdiye kadar verilen zararı tahmin edebiliyoruz. Zararı azaltmak için askerleri bilinçlendirme kampanyası başlattık. Bunu yapmasaydık daha binlerce telefon ve hesap ellerine geçecekti. Kanaatimce düşmanın eline geçmemesi gereken bilgilere ulaşılmıştır” dedi.
Kaynak: Yeni Akit
- Yorumlar 0
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Manipülasyon İddiasıyla 60 Döviz Bürosu Mercek Altında
- İran’lı Generaldan Kendine Yakışır 15 Temmuz İddiası!
- ABD Yönetimi Sudan'a Yaptırımları Kaldırıyor
- Mahmut Tanal, “Meclis'te Köpek İstemiyoruz!”u Yanlış Anlamış
- Anayasa Değişikliği Teklifinde 10. Madde Kabul Edildi
- Macaristan’da Soros’u Süpürme Yılı
- Anayasa Değişikliği Teklifinde 11. Madde Kabul Edildi
- Hüseyin Yayman Referandum İçin Tarih Verdi
- Meclis Genel Kurulunda 'Soykırım' Tartışması
- Irak'ta Güvenlik Zafiyeti ve Yolsuzluklar Protesto Edildi
- Lice ve Hani’deki “Sokağa Çıkma Yasağı” Kaldırıldı
- Hamas’ın Siber Saldırıları Siyonist İsrail'i Korkutuyor
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?
- ABD, PYD’nin de Masada Olmasında Israrcı
- Akşam Gazetesinden Davutoğlu İçin Tuhaf Bir Haber!
- İhraç Edilen Polisler Askere Çağrılıyor
- “Esed Rejimi Kendi Heyetini Vurdu”
- Mustafa Kemal ve İnönü Dönemine Dönmek…
- İhvan-ı Müslimin’den ABD'deki Tasarıya Tepki
- Zaman Gazetesinin Eski Sahibi Kaya’ya Müebbet Talebi
- “Whatsapp Mesajlarınız Okunabilir”
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- CHP’li, AK Parti’li Vekilin Ayağını Isırırsa Haber Olur mu?
- Tente; Reklamda CHP’nin, Yıkıldığında Caminin!
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim