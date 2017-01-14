Hamas’ın Siber Saldırıları Siyonist İsrail'i Korkutuyor

»Ana Sayfa»Filistin
14.01.2017 11:09
Hamas’ın Siber Saldırıları Siyonist İsrail'i Korkutuyor
​​​​​​​Siyonist işgal rejimi askeri kaynaklarına yakınlığıyla bilinen Walla sitesi, Hamas'ın siber saldırılarının İsrail'i korkuttuğunu belirtti.

Siyonist işgal rejimi askeri kaynaklarına yakınlığıyla bilinen Walla sitesi, bütün önlem ve tedbirlere rağmen İslamî Direniş Hareketi (Hamas)’ın sosyal paylaşım sitelerinde açtığı sahte isimlerle asker ve subayların telefonlarına girmeyi başardığını, bu sabah 15 yeni sahte isim ve adresin aynı amaçla açıldığının anlaşıldığını belirterek, ordunun bunun için özel bir birim kurduğunu ifade etti.

Sitenin haberine göre, Hamas’ın daha önce birçok hesap ve telefona girdiğinin anlaşılması üzerine bugün sabah da 15 yeni telefona ulaştığı işgal güçlerince tespit edildi.

Konuyla ilgili Walla sitesine konuşan bilgi güvenlik biriminden bir subay “İsrail’in düşmanları internetle sosyal paylaşım sitelerinin bilgi kaynağı olabileceğini biliyorlar. Bunlardan bazılarının oldukça gizli olduğunun da farkındalar. Hamas hareketi de son yıllarda bu alanın önemini fark etti ve sahte isimlerle hesaplar açmaktadır” dedi.

Siyonist subay Hamas’ın bu alanda değişik yöntemler kullandığına dikkat çekerek, hareketin askeri nitelikli facebook sitelerine girdiği gibi, genç askerlerin hesaplarına ve telefonlarına girdiğini iddia etti.

Siyonist Subay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Hamas hareketinin bu yöntemlerle son derece gizli bilgiler elde ettiği gibi, askerlerin bulunduğu noktayı tespit ettiğini, konuşmalarını kaydettiğini, gönderdiği mesajları gördüğünü, telefonlardaki mikrofonu dinleme cihazı olarak kullanıp etrafta olup bitenleri öğrendiğini ve askerlerin haberi olmadan cep telefonlarından resim aldığını iddia etti.

Hamas’ın telefon ve sitelere girerek verdiği zarara değinen Siyonist subay “büyük bir güvenlik zararı olmuş olabilir. Şimdiye kadar verilen zararı tahmin edebiliyoruz. Zararı azaltmak için askerleri bilinçlendirme kampanyası başlattık. Bunu yapmasaydık daha binlerce telefon ve hesap ellerine geçecekti. Kanaatimce düşmanın eline geçmemesi gereken bilgilere ulaşılmıştır” dedi. 

Kaynak: Yeni Akit

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Filistinli es-Salihi Annesinin Gözü Önünde Katledildi!10 Ocak 2017 Salı 11:59
  • Hamas, Gazze Şeridi'nde Düzenlediği Yürüyüşlerle Kudüs Eylemini Kutladı09 Ocak 2017 Pazartesi 22:20
  • İşgal Güçleri Şehit Fadi Kamber'in Aile Fertlerini Gözaltına Aldı09 Ocak 2017 Pazartesi 22:17
  • “Oğlumun Cenazesi 8 Aydan Beri İşgalcilerin Elinde”09 Ocak 2017 Pazartesi 15:17
  • ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e Taşınması Senaryosu09 Ocak 2017 Pazartesi 13:10
  • Siyonist İsrail Ordusunda 2016'da 15 Asker İntihar Etti08 Ocak 2017 Pazar 23:51
  • Filistinli Gruplar Kudüs'te Bugün Gerçekleştirilen Eylemi Kutladı08 Ocak 2017 Pazar 22:42
  • Kudüs'te Bir Sürücü Kamyonu İşgal Askerlerinin Üzerine Sürdü!08 Ocak 2017 Pazar 21:00
  • İşgalci İsrail’in Naaşlarını Alıkoyduğu Filistinliler Toprağa Verildi07 Ocak 2017 Cumartesi 19:57
  • Kudüslü Müslümanlar Halepli Kardeşlerini Unutmadı!07 Ocak 2017 Cumartesi 14:31
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim