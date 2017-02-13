Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın kurucularından Yahya Sinvar, örgütün Gazze’deki yeni lideri oldu.

Hamas temsilcileri tarafından yapılan açıklamaya göre, Hamas’ın Gazze’deki yeni lideri Yahya Sinvar oldu. Sinvar, selefi İsmail Heniyye’nin yerine bu göreve getirildi. Hamas’ın Gazze’deki iki numaralı ismi ise Halil el-Hayye oldu.

Sinvar, 1962 yılında Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus’taki mülteci kampında dünyaya geldi. Hamas’ın silahlı kolu İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın kurucularından biri olan Sinvar’ın adı, Eylül 1995’te ABD’nin “uluslararası terör listesine” alınmıştı.

Sinvar, 1988 yılında “terör faaliyetleri” iddiasıyla işgalci İsrail tarafından tutuklanmıştı. Dört kez müebbet hapis cezasına çarptırılan Sinvar, onlarca yıl işgalci İsrail’in hapishanelerinde tutsak kaldı. Sinvar, Ekim 2011’de Hamas’ın beş yıl elinde tuttuğu İsrailli asker Gilat Şalit’e karşılık binlerce diğer Filistinli mahkûm ile serbest bırakılmıştı.

Sinvar’ın koltuğunu devraldığı İsmail Heniyye, Katar’da sürgünde yaşayan Hamas’ın siyâsî lideri Halid Meşal’in halefi olarak görülüyor.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe