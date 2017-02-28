Hamas Yerel Seçimlerin Ertelenmesini Kınadı
Filistin hükümetinin yerel seçimlerin sadece Batı Şeria'da gerçekleştirilmesi kararı üzerine Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Bu karar, hükümetin izlediği hizipçi politikanın sürdüğünü ve uzlaşı hükümeti gibi değil Fetih hükümeti gibi davrandığını gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.
Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Filistin halkının iradesini tekeline almakla suçlandığı açıklamada, "Seçim kararı, bölünmeyi derinleştirecek ve uzlaşı yolundaki çabaları etkileyecektir. Seçimler, Filistinlilerin hakkıdır. Hükümeti de buna saygı duymaya çağırıyoruz." denildi.
Filistin hükümetinin bugün Ramallah'taki toplantısında yerel seçimlerin 13 Mayıs'ta sadece Batı Şeria'da yapılmasına karar verildiği belirtilmiş, Gazze Şeridi'nde ise icrasının mümkün olmadığı gerekçesiyle seçimlerin ertelendiği açıklanmıştı.
Filistin'de son yerel seçim 2012'de Batı Şeria'daki 340 seçim bölgesinde gerçekleştirilmişti. Hamas, Gazze Şeridi'nde seçim yapılmasını reddetmiş ve seçime katılmamıştı.
Hamas ve Fetih hareketlerinin birlikte girdiği son seçim ise 2006 yılında yapılmış, seçimi Hamas kazanmıştı.
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