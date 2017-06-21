Hamas ve İslamî Cihad’dan Herzliya Konferansına Katılan Filistin Yönetimine Tepki

Hamas sözcüsü Abdullatif El-Kanu’ yaptığı açıklamada, “Filistin Yönetimi ve Fetih hareketinden resmi heyetin Siyonist rejimin güvenlik ve savunma politikalarının tartışıldığı Herzliya Konferansı’na iştirak etmesi Filistin halkının fedakârlıklarına bir darbe olduğu gibi, işgal rejiminin işlediği cinayetleri de hafife alma anlamına geliyor” dedi.

Hamas sözcüsü konuyla ilgili yaptığı ve Filistin Enformasyon Merkezi’ne ulaşan basın açıklamasında, Filistin Yönetimi’nin konferansa iştirak etmesinin işgalcinin boykot edilmesi ve işgale karşı durulması yönündeki ulusal uzlaşıyla çeliştiğini, işgalcinin ırkçılığını daha da derinleştirmesine katkı sağlayacağını ve Filistin halkına karşı daha fazla cinayet işlemesine yol açacağını söyledi.

Filistin Yönetimi ve Fetih heyetinin Siyonistlerin konferansına katılmasına tepki gösteren İslamî Cihad Hareketi ise, bu katılımın Filistin Yönetimi’yle Fetih hareketinin ne kadar düştüklerini ortaya koyduğunu belirtti.

İslamî Cihad Hareketi sözcüsü Davud Şihab, Filistin Yönetimi’yle Fetih’in Siyonist rejimin düzenlediği Herzliya Konferansına iştirak etmelerini kınayarak, bu katılımın şehitlerin kanları ve esirlerin de fedakârlıklarıyla sulanan halkın direniş sürecini arkadan hançerlemek anlamına geldiğini ifade etti.

Şihab yaptığı açıklamada, konferansa katılanların Filistin halkını temsil etmediklerini hatırlattı.

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