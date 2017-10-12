Hamas ve Fetih Uzlaşı Anlaşmasını İmzaladı

Mısır'ın başkenti Kahire'de devam eden müzakereler kapsamında, Hamas ve Fetih heyetlerinin Filistin’deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzaladığı bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kahire’de iki gün boyunca Filistin’de birliğin sağlanması ve başkenti Kudüs olan 1967 sınırlarında bir Filistin devletinin kurulması hedefine yönelik görüşmeler sonucunda, Hamas ve Fetih Hareketi’nin anlaştığı belirtildi.

Tarafların, Mısır İstihbarat Başkanı Halid Fevzi'nin katılımıyla uzlaşı anlaşmasını imzaladığı ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Hamas ve Fetih heyetleri Filistin Uzlaşı Hükümeti’nin en geç 1 Aralık 2017 tarihine kadar Gazze’deki tüm görevlerini, Batı Şeria’da olduğu gibi yerine getirmesi konusunda anlaşmaya vardı. Mısır Arap Cumhuriyeti, Filistin’deki bölünmüşlüğü sonlandırma konusundaki hassasiyeti çerçevesinde, 4 Mayıs 2011 tarihli Kahire Anlaşması'nı imzalayan tarafları, 21 Kasım 2017'de Kahire’de tekrar toplantıya davet etti."

Hamas ve Fetih’in uzlaşı görüşmelerinde gösterdikleri olumlu tavırdan dolayı takdir edildiği açıklamada, Mahmud Abbas’a da Filistin’deki bölünmüşlüğün bitirilmesi konusunda göstermiş olduğu gerçek iradeden dolayı teşekkür edildi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, bu sabah yaptığı açıklamada, Hamas ile Fetih'in Mısır'ın başkenti Kahire'deki görüşmelerde uzlaşmaya vardığını duyurmuştu.