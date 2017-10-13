Hamas ve Fetih Arasındaki Anlaşma Başarılı Olacak mı?

Hamas-Fetih Anlaşması

Ahmet Varol / Yeni Akit

Filistin İslâmî Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Birim Başkanı İsmail Heniyye, Hamas ve Fetih arasında Mısır’ın gözetiminde yürütülen uzlaşma görüşmelerinde 12 Ekim Perşembe sabahı yani dün anlaşmaya varıldığını duyurdu. Dün öğle saatlerinde de anlaşma Kahire’de taraflarca imzalandı ve bazı ayrıntıları hakkında bilgi verildi.

Kahire’deki görüşmeler 10 Ekim Salı günü başladı ve iki tur şeklinde toplamda 14 saat süren görüşmeler yapıldı.

Anlaşma öncelikli olarak Ramallah’ta görev yapan Rami El-Hamdallah başkanlığındaki uzlaşma hükümetinin Gazze’de en geç 1 Aralık 2017 tarihine kadar bütün resmi kurumlarda sorumluluk ve yetkileri devralmasını istiyor.

Güvenlik konusunda Filistin Yönetimi’ndeki güvenlik organlarının yöneticilerinin Gazze’ye gelmesi ve buradaki güvenlik organlarının yetkilileriyle bir araya gelerek yetkileri devralmak için görüşmeler yapmaları isteniyor. Bu konudaki görüşmelerin ve yetki devralması işleminin 1 Aralık’a kadar tamamlanması isteniyor.

Hamas tarafından tayin edilen memurlar konusunda Filistin hükümetinin son dönemde oluşturduğu Hukuki ve İdarî Komite’ye yetki verilmesi kararlaştırıldı. Bu komite bölünme döneminde, hükümet kurumlarına atanan memurlarla ilgili meseleyi değerlendirerek çözümler üretecek. Anlaşmaya göre Hukuki ve İdarî Komite 1 Şubat 2018’de bu konudaki işlerini tamamlayacak. Komite Gazze bölgesinden de bazı uzmanları üyeliğe kabul edecek. Kararlar üyelerin onayıyla alınacak. Yapılan faaliyetlerin sonuçları ve alınan kararlar onayı ve uygulamaya geçirilmesi için hükümete sunulacak.

Komitenin çalışmalarını sürdürdüğü sürece hükümet çalışan memurların maaşlarını da şu an kendilerine tahsis edilen miktardan az olmayacak şekilde ödeyecek.

Yapılan anlaşmanın uygulamaya geçirilmesi işlemlerinin değerlendirilmesi amacıyla 1 Aralık 2017 tarihinde Kahire’de yeniden bir görüşme ve değerlendirme toplantısı yapılacak.

Ayrıca 2011 Kahire Anlaşması’nda üzerinde ittifak sağlanan hususların geçerli sayılacağı daha önceki açıklamalarda dile getirilmişti.

Bu bilgileri anlaşmanın içeriğine dair basın toplantısının düzenlenmesinden önce yazmak zorunda kaldığımızdan burada verdiğimiz bilgiler bütün ayrıntıları içermiyor. İnşallah diğer ayrıntılarla ilgili bilgilendirme ve değerlendirmeyi müteakip yazımızda yapmaya çalışacağız.

Burada özellikle vurgulamamız gereken husus böyle bir anlaşmanın uygulamaya geçirilmesi aşamasında ortaya çıkacak zorlukların ve engellerin aşılmasıdır. Çünkü 2006’da meydana gelen ayrılıktan sonra Hamas ile Fetih arasında bundan önce de birçok anlaşma imzalandı. Fakat bütün bu anlaşmalar uygulama aşamasında karşılaşılan sıkıntılardan dolayı devreden çıkarıldı.

Kahire’de imzalanan son anlaşmanın uygulaması aşamasında da görüldüğü kadarıyla karşılaşılacak en büyük sıkıntı güvenlikle ilgili uygulamalar ve direniş gruplarının silahları meselesi ile ilgili olacaktır. Memurların maaşlarının ödenmesi ve Hamas döneminde göreve alınan memurların istihdamı konusunda sorunlar çözülebilir. Ama Abbas yönetiminin direniş gruplarını siyonist işgal tehdidi karşısında tamamen savunmasız bırakmaya zorlaması durumunda herhangi bir ittifak sağlanması mümkün olamaz. Ayrıca bu husus sadece Hamas’ı değil bütün direniş gruplarını ilgilendiren bir konudur.

Bunun yanı sıra Mahmud Abbas yönetimi Gazze’ye uygulanan yaptırımların kaldırılması işlemini Kahire görüşmelerinden sonraya bırakmıştı. Kahire’deki görüşmelerde şimdi bir anlaşma sağlandı. Artık Abbas’ın sözünde durması ve yaptırımların kaldırılması işlemini ertelememesi gerekiyor.