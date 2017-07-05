Hamas: UNESCO'nun Kudüs'le İlgili Kararı Takdire Şayan

Hamas sözcülerinden Abdullatif El-Kanu' bugün (5 Temmuz Çarşamba) konuyla ilgili bir bildiri yayınladı. Filistin Enformasyon Merkezi'ne ulaşan bildiride, UNESCO'nun kararının İsrail'in iddialarını tamamen çürüttüğü ve Filistinlilerin Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerindeki hakkını bir kez daha teyit ettiği belirtildi.

El-Kanu', UNESCO'nun kararının pratikte de uygulanmasını, Kudüs'ün Yahudileştirme ve kazı faaliyetleri ile işgal rejiminin projelerinden korunmasını istedi.

Hamas sözcüsü, UNESCO'daki oylamada Filistin lehine ve Filistin halkının hakları lehine oy kullanan ülkelere teşekkür etti.

Polonya'nın Krakov kentinde toplanan 41. UNESCO Dünya Mirası Komitesi, Kudüs ve çevresinde İsrail hâkimiyetinin olamayacağını söyleyen karar tasarısını kabul ederek, işgal rejiminin yürüttüğü yasadışı kazıları kınadı.

İşgal rejiminin tüm baskılarına rağmen UNESCO'daki oylamada 10 ülke tasarı lehine oy kullanırken sadece 3 ülke aleyhte oy kullandı.

FİEM